VARME HENDER: I over 70 år har Joralf Gjerstad vært kjent for å skulle ha helbredet med «varme hender». Foto: Line Møller

Snåsamannen bisettes 29.juni

Joralf Gjerstads bisettelse blir i Snåsa kirke tirsdag 29. juni. Familien ønsker at deler av bisettelsen kan bli gjort tilgjengelig for publikum gjennom streaming

Av Jørn Pettersen

Det opplyser Arve Løberg i en pressemelding.. Han er engasjert av Nidaros Bispedømmeråd til å ha ansvaret for mediehåndteringen av Snåsamannens bisettelse.

Av smittevernhensyn er det kun anledning til å ha 90 gjester i bisettelsen og familien har satt opp en liste over de som blir invitert.

Familien ønsker imidlertid at deler av bisettelsen kan bli gjort tilgjengelig for publikum gjennom streaming og det blir jobbet med å få dette til.

- Vi har vært vant med å dele pappa med hele Norge. Bisettelsen vil vi imidlertid gjerne ha så privat som mulig, sier datteren Jorunn Gjerstad, på vegne av den nærmeste familie.

Det er sogneprest Harald N. Tveit som vil ha ansvaret for den kirkelige handlingen støttet av tidligere Nidaros-biskop Tor Singsaas, som hadde et nært vennskap med Joralf Gjerstad.

I pressemeldingen heter det også at familien vil ha en privat minnestund på Snåsa Hotell etter bisettelsen og denne vil kun være åpen for inviterte gjester.

SNÅSA KIRKE: Ved siden av jobben på Snåsa meieri, var Joralf Gjerstad også klokker i Snåsa kirke. 29. juni bisettes han fra denne kirken. Foto: Annemor Larsen / VG

Gjerstad døde fredag 18. juni. Han ble 95 år gammel. Gjerstad ble født på Snåsa i Trøndelag i 1926, og har derfor gått under navnet «Snåsamannen».

Han var gift med Signe Marie Gjerstad fra 1954 frem til hennes bortgang i 2017. De to fikk tre barn sammen. I over 70 år har Joralf Gjerstad vært kjent for å skulle ha helbredet med «varme hender».

Ved siden av jobben på Snåsa meieri og som klokker i Snåsa kirke, har han tatt imot folk som har søkt hans hjelp. Gjennom 70- og 80-tallet anslås det å ha vært over 50.000 mennesker innom dørene hos ham.



Han ble landskjent da Ingar Sletten Kolloen ga ut biografien «Snåsamannen». Gjerstad har pgså vært lokalpolitiker og blant annet varaordfører for Arbeiderpartiet.