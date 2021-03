SKILLES: Rolf Lassgård og kona Birgitta har vært gift siden 1982. Foto: Jessica Gow/TT / TT NYHETSBYRÅN

«Exit»-skuespiller Rolf Lassgård skilles

Etter 38 års ekteskap skilles «Exit»-aktuelle Rolf Lassgård (65) fra kona.

Det fremgår i dokumenter fra Gävle tingrett som Expressen har fått tilgang til.

Ifølge avisen søkte paret om skilsmisse i februar.

Rolf Lassgård og kona Birgitta har vært gift siden 1982, og har tre barn sammen. De har bodd i en villa i Gävle siden 2004.

Ved siden av «Exit» er Lassgård for tiden også å se i andre sesong av «Jägarna» på C More.

Han fikk sitt store gjennombrudd med filmen «Min store tjocke far» tidlig på nitttallet. For den fikk han prisen Guldbaggen, som deles ut av Svenska Filminstitutet, for beste mannlige hovedrolle, en pris han også fikk for «En mann ved navn Ove» i 2015.

I et nylig intervju med TV4 fortalte Lassgård at han som 33-åring fikk vite at hans biologiske far var en annen enn den han hadde vokst opp med.

Det aller første møtet ansikt til ansikt med sin opprinnelige far, fikk Lassgård like før han skulle opptre i en teaterforestilling i Norrland.

