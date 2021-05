ERKJENNER STRAFFSKYLD: Carl Aksel Jansen har i retten erkjent straffskyld eller delvis straffskyld etter tiltalen. Her er han avbildet under en premierefest for «Paradise Hotel» i 2016. Foto: Trond Solberg

Politiet fulgte Carl Aksel Jansen på sosiale medier: − Levde tilsynelatende et luksusliv

Politiet visste at den tidligere realitystjernen ikke hadde sertifikat, likevel dukket det stadig opp videoer av ham bak rattet i sosiale medier.

Av Andrea Rognstrand

Publisert: Nå nettopp

Hovedetterforsker Are Arneberg fortalte i retten at det i 2019 kom inn flere anmeldelser fra personer som hadde fått tatt opp forbrukslån i sitt navn, som angikk Carl Aksel Jansen.

– Så så vi at Carl Aksel, som var mistenkt i disse sakene, var ganske aktiv på sosiale medier og levde tilsynelatende et luksusliv, forteller hovedetterforskeren.

Piller på «Paradise»

Carl Aksel Jansen står tiltalt for grovt bedrageri, hvitvasking og kjøring i ruspåvirket tilstand. Han erkjenner straffskyld eller delvis straffskyld for alle de 33 punktene i tiltalen.

Bedrageriene utgjør over 4,5 millioner kroner, ifølge tiltalen. Tre menn og tre kvinner er fornærmet i saken.

Tirsdag fortalte den tidligere «Paradise Hotel»-deltageren om hvordan han ble introdusert for ideen om å ta opp forbrukslån i andre personers navn på utestedet Heidi i Oslo. Onsdag fortalte han om et omfattende rusmisbruk, som også fant sted under innspillingen av det populære reality-programmet «Paradise Hotel» i 2018.

les også Carl Aksel forteller i retten at han hadde med piller på «Paradise Hotel»

Dristig kjøring

– Han la også ut snapper av at han kjørte bil, og vi var klar over at han ikke hadde førerkort. Til tider var disse kjøringene dristige, sier hovedetterforskeren.

Helt i slutten av august 2019 ble etterforskningen innledet. Både 4. og 5. september ble han stanset for kjøring i ruspåvirket tilstand.

I tiltalen står det at han var påvirket av en rekke rusmidler tilsvarende en alkoholpåvirkning i blodet på over 1,2 promille.

– Jeg har rett og slett ikke tatt inn over meg at det er farlig, sa Jansen i retten tirsdag og understreket flere ganger at han angrer på sine handlinger.

Han har fortalt at rusmisbruket var kostbart og at han brukte mye penger på å opprettholde en fasade utad.

Omtrent en måned etter at etterforskningen ble innledet, ble Jansen pågrepet 24. september. Han satt varetektsfengsel frem til 21. november.

Det er satt av syv dager til saken i Oslo tingrett.