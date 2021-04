FILMVETERAN: Mia Farrow, her på ELLE Women in Hollywood Celebration i Hollywood i 2018. Foto: Meleah Loya / AFF

Mia Farrow med oppklaring om sine tre døde barn

Filmstjernen Mia Farrow (76) slår tilbake mot det hun beskriver som «ondsinnede rykter».

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: Nå nettopp

Farrow, ekssamboer Woody Allen (85) og resten av familien har vært spaltestoff de siste ukene i forbindelse med den omstridte TV-dokumentaren «Allen vs. Farrow» på HBO.

TV-anmeldelse: Et gjennomført karakterdrap

Her får verden for alvor innsyn i den betente familiestriden som startet da filmregissør Allen innledet et forhold til 26 år yngre Soon-Yi Previn (nå 50), adoptivdatteren til hans egen samboer, Mia Farrow, tidlig på 90-tallet.

Men det er ikke bare anklagene mot Allen som får oppmerksomhet i kjølvannet av TV-dokumentaren.

les også Woody Allen og kona slakter TV-dokumentar: – Full av løgner

People skriver at det på nettet spekuleres heftig rundt at tre av Farrows totalt 14 barn ikke nevnes i serien, de tre barna som ikke lever lenger, Tam, Lark og Thaddeus.

Blant annet har et bilde Farrow postet 2016, der hun skal ha manipulert bort ansiktet på datteren Tam, ha blitt trukket frem igjen.

The Independent omtaler også en bloggpost fra 2018, der Farrows sønn Moses kom med sterke anklager mot moren og familien for øvrig. Denne posten har nå fått «nytt liv»

Dette skaper sterke reaksjoner hos Farrow, som natt til torsdag norsk tid postet en lang melding på Twitter.

«Få familier er perfekte, og alle foreldre som har mistet et barn, vet at smerten er nådeløs og evigvarende. Nå har noen ondsinnede rykter basert på usannheter om livene til tre av mine barn, har dukket opp på nettet», skriver 76-åringen, kjent blant annet fra grøsserklassikeren «Rosemary’s baby».

«Som mamma til 14 barn, betyr familien alt for meg», skriver Farrow, som har født fire biologiske barn, mens de andre er adoptert.

76-åringen forklarer at det har vært viktig for henne å skjerme barna i offentligheten, siden de ikke har valgt rampelyset som henne selv. Men nå gjør hun et unntak og forteller om alle hvordan de tre døde.

«Min elskede datter Tam døde som 17-åring av en overdose smertestillende piller mot migrene, kombinert med en hjertefeil», betror Farrow og presiserer at overdosen for 21 år siden var et uhell.

Om Lark, som gikk bort i 2008, skriver hun:

«Hun ble 35 år og døde som følge av komplikasjoner av HIV/AIDS, som hun ble smittet fra en tidligere partner. På tross av sykdommen levde hun et givende og kjærlighetsfylt liv med barna sine og kjæresten gjennom mange år. Men hun måtte etter hvert gi tapt og døde plutselig på sykehuset i julen – i kjærestens armer».

Om sønnen Thaddeus, forteller hun at han valgte å forlate livet i 2016 – 29 år gammel.

«Han levde lykkelig med sin kjæreste, og vi regnet alle med at det skulle bli bryllup. Men da forholdet brått tok slutt, tok han sin eget liv.»

I STORMEN: Soon-Yi Previn og Woody Allen i Cannes i 2014. Foto: FRANCK ROBICHON / EPA

I «Allen vs. Farrow» utbroderer Mia Farrow og Dylan Farrow de alvorlige påstandene som først ble kjent for offentligheten for snart 30 år siden – da Allen brøt med Farrow.

Ronan Farrow:–Han er min far og gift med min søster

Allen, som alltid har nektet skyld, er i harnisk over dokumentaren. Det samme er kona, som i dag er 50 år. De to giftet seg i 1997 og har fått to barn sammen. Paret beskylder dokuskaperne for å ha samarbeidet med Farrow-familien for å utføre «en konstruert jobb fylt med løgner».