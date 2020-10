«SNAKKER». Chrissy Teigen, her under Vanity Fair-festen i fjor. Foto: Evan Agostini / Reuters

Sorgtung Chrissy Teigen takker for trøst

Chrissy Teigen (34) skriver om tiden etter at hun og John Legend (41) mistet sitt ufødte barn.

Artikkelen oppdateres.

På bloggen Medium forteller TV-kjendisen at hun ikke har ant når hun kom til å være klar for å gå i dialog med omverdenen igjen.

«En del av meg trodde det ville skje raskt, mens jeg fortsatt følte den sterke smerten over det som hadde skjedd», åpner hun med.

«Jeg trodde jeg ville sitte i kroken på soverommet mitt med dempet belysning og bare la tankene strømme ut», fortsetter hun – og forklarer at hun hadde sett for seg at hun ville sitte under et pledd med et glass rødvin og «snakke om det som hadde hendt».

Snart én måned har gått siden hun og musikerektemannen mistet barnet halvveis i svangerskapet. Begge valgte å dele den triste nyheten kort etter det traumatiske oppholdet på sykehuset.

Sønnen, som skulle få navnet Jack, fikk aldri starte livet utenfor mors mage.

«I stedet skriver jeg fra sofaen i stuen i underetasjen, fortsatt med pledd rundt meg, men etter sosial omgang med venner og inntak av stekt kylling», skriver 34-åringen.

STJERNEPAR: Chrissy Teigen og John Legend i Los Angeles i fjor. Foto: OConnor-Arroyo / AFF

Teigen forteller at hun i tiden som har gått har skrevet ned tankene på movilen sin, etter hvert som de har meldt seg. Og det er de notatene hun går gjennom mens hun blogger.

Teigen, som fra før har datteren Luna Simone (4) og sønnen Miles Theodore (2) med John Legend, sier at det føles godt å takke omverdenen.

«I uker har vi vært omsluttet med omsorg. Hilsener har strømmet på, og jeg har lest hver eneste en med tårevåte øyne. Meldinger i sosiale medier fra fremmede har fylt dagene mine».

Teigen sier at mange skriver «dette leser du sikkert ikke», men hun forsikrer alle der ute om at hver eneste trøstehilsen gjennomgås.

«Noen av de beste meldingen starter med «Du trenger ikke svare på dette», forklarer Teigen, som innrømmer at hun har engstet seg for at hun ikke skal få takket alle som bryr seg.

Om avskjeden

34-åringen, berømt modell, programleder og kokebokforfatter, sier hun sliter med å huske hva som skjedde den fatale dagen. Tidsperspektivet er borte.

«Jeg ble trillet inn, dekket av et tynt teppe, og visste at jeg skulle føde det som skulle være det femte medlemmet i vår vakre familie, en slnn, bare for å måtte si farvel øyeblikket etterpå.»

Mens de opplevde sin tyngste stund, kunne de høre andre familier rope i glede utenfor rommet, lykkelige over å familieforøkelser.

En frustrert Legend skal ha uttalt:

«Hva? Er det et jævla party utenfor her?»

«Man skjønner jo ikke hvordan andre kan tenke på noe annet enn det du selv går igjennom», reflekterer Teigen.

Publisert: 27.10.20 kl. 20:56 Oppdatert: 27.10.20 kl. 21:08

