SEX-KULTLEDER: Keith Raniere (60) er grunnlegger av selvhjelpsorganisasjonen NXIVM som skal ha holdt unge kvinner som sexslaver. Foto: Keith Raniere Conversations / YouTube

Sektleder dømt til 120 års fengsel for sex-slaveri

Keith Raniere (60), selvhjelpsguru og tidligere sektleder, må belage seg på å tilbringe resten av livet bak murene.

Tirsdag, to år etter pågripelsen – og et drøyt år etter at han ble dømt skyldig, fikk den selverklærte spirituelle guruen forkynt straffutmålingen i den føderale retten i Brooklyn, New York.

New York Times og Houston Chronicle var blant de aller første til å melde om at straffen lyder på 120 års fengsel.

Brutale skildringer

Raniere var ikke bare leder, men også den eneste mannen tilknyttet nettverket.

15 av Ranieres ofre var til stede i retten tirsdag. De skal ha beskrevet brutale sex-overgrep. En av kvinnene skal ha forklart at hun var 15 da mishandlingen startet, og at den varte i 12 år.

Også påtalemyndigheten har postet utfallet på Twitter:

Raniere er dømt for en rekke forhold, som sex-slaveri, tvangsarbeid, svindel, konspirasjoner, utnyttelse av barn, besittelse av barneporno, hvitvasking og identitetstyveri.

Dagens rettsmøte startet kl 16 norsk tid, og fem og en halv time senere var straffen forkynt.

Skuespillerdatter

Et annet kjent medlem av NXIVM er 29 år gamle India Oxenberg. Hun er datter av «Dynasty»-skuespilleren Catherine Oxenberg (59), som spilte rollen som Amanda Carrington i den populære åttitallsserien.

29-åringen er offer i saken. Hun var til stede da Raniere fikk straffen opplest.

Oxenberg forklarte hvordan sektlederen skal ha isolert henne fra mooren og kommandert henne til å være naken mye av tiden. Han skal også ha presset henne til å gå så mye ned i vekt at hun mistet menstruasjonen.

– Du er en overgriper, og du voldtok meg, uttalte 29-åringen.

I RETTEN: Keith Raniere (60) har ikke latt seg avbilde i forbindelse med rettssaken. Her på en tegning fra retten i 2018. Foto: JANE ROSENBERG / Reuters

Organisasjonen NXIVM har hatt sin base i Albany County i staten New York og ble grunnlagt i 1998 av nettopp Keith Raniere.

Organisasjonen anklages blant annet for å ha hjernevasket medlemmene sine og tvunget dem til å brennmerke seg selv.

Flere kjendiser er involvert, både som ofre og som anklagede, og det er laget TV-dokumentarer om sekten og opprullingen, blant annet serien «The Wow» på HBO.

OFRE: Keith Ranieres eks, Toni Natalie (t.v.), og India Oxenberg (t.h.), omgitt av sine advokater på vei inn i rettssaken i Brooklyn tirsdag. Foto: Mark Lennihan / AP

Raniere har hele tiden nektet skyld, og han har søkt om å få saken opp på nytt, uten å få medhold.

Så sent som i forrige uke uttalte Raniere til NBC Nightly News at dommen for sexhandel, besittelse av overgrepsmateriale og pengeutpressing, ikke er rettferdig.

Han har innsett at det har forekommet «undertykkelse», og at han som leder er lei seg for det. Men selv føler han seg feilaktig dømt.

– Dette er en fryktelig tragedie med mange, mange mennesker som blir såret. Det er en fryktelig urettferdighet her. Om du tror jeg er djevelen eller ikke, så må rettsprosessen undersøkes, uttalte 60-åringen i intervjuet.

OGSÅ DØMT: Skuespiller Alison Mack, her utenfor rettssaken i Brooklyn i 2018. Foto: Drew Angerer / GETTY IMAGES

Samtidig som Raniere ble pågrepet i 2018, ble også TV-stjernen Allison Mack (37) arrestert. Skuespilleren, kjent fra «Smallville», har senere innrømmet skyld i tiltalen, som går ut på å ha manipulert unge kvinner til å bli sexslaver.

Alle de dømte skulle opprinnelig for lengst ha fått straffutmålingen, men samtlige ble utsatt på grunn av coronapandemien. Når Mack skal få sin straff opplest, er ikke bestemt.

Raniere har sittet fengslet siden pågripelsen, mens Mack er løslatt mot kausjon og soner med fotlenke hjemme. Strafferammen for det hun er dømt for, er mellom 15 år og livstid.

En som forsvarer både Raniere, Mack og organisasjonen, er Macks kanadiske skuespillerkone Nicki Clyne (37). De to giftet seg i 2017.

I et intervju med CBS-programmet «This Morning» i september, uttalte Clyne at hun ikke ville ha vært sin erfaring med NXIVM foruten.

– Det er veldig beklagelig at NXIVM nåer synonymt med sex-kult, uttalte hun. Etter intervjuet postet hun dette på Twitter (artikkelen fortsetter under):

Milliardærarving dømt

Den aller første som fikk straffutmålingen opplest, var milliardærarving Clare Bronfman (41). 30 september ble hun dømt til å sone 81 måneder bak murene, altså om lag seks og et halvt år.

Bronfman er datter til avdøde Edgar Bronfman, spritkongen bak det kanadiske selskapet Seagram, og skal være god for flere milliarder kroner.

DØMT: Seagram-arving Clare Bronfman omgitt av forsvarere på vei inn i retten i september. Foto: John Minchillo / AP

Advokatene hadde lagt frem påstand om at Bronfman burde idømmes tre års prøvetid, mens påtalemyndigheten krevde å se henne dømt til fem års fengsel.

Dommeren mente at hun skulle dømmes hardere enn som så. 41-åringen ble i tillegg ilagt en bot på nærmere fem millioner kroner.

I retten, samme dag som Bronfman fikk straffen forkynt, avla en rekke kvinnelige ofre rystende og tåredryppende vitnemål om hvordan hun og de andre skal ha utnyttet dem på det groveste.

New York Times har i flere år jobbet med å komme til bunns i hva som har foregått bak organisasjonens stengte dører. Avisen skal ha avdekket hvordan NXIVM har brukt bisarre og voldsomme metoder for å holde på medlemmene, alle kvinner i alderen 30 til 40 år.

