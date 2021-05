TIL SAK: Esmé Bianco har saksøkt Marilyn Manson. Foto: AP / NTB

Marilyn Manson avviser søksmål fra «Game of Thrones»-skuespiller

«Game of Thrones»-skuespiller Esmé Bianco (38) har saksøkt Marilyn Manson (52) for seksuell-, fysisk og emosjonell mishandling.

Av Siri Berge Christensen

Publisert: Nå nettopp

– Disse påstandene er beviselig falske, sier Marilyn Mansons advokat, Howard E. King ifølge Billboard.

I helgen ble det kjent at «Game of Thrones»-skuespiller Esmé Bianco (38) har saksøkt Marilyn Manson (52) for seksuell-, fysisk og emosjonell mishandling.

I søksmålet kommer Bianco med en rekke alvorlige anklager mot Manson – eller Brian Warner som han egentlig heter – om forhold som skal ha skjedd mellom 2009 og 2011.

Hun hevdet blant annet at han ved en anledning fratok henne mat og søvn, og kun ga henne narkotika og alkohol. Bianco hevdet også at hun skal ha blitt holdt innelåst og at hun skal ha blitt truet og tvunget til å ha sex.

Mansons advokat sier de vil bestride disse påstandene kraftig i retten, og at de er sikre på at de vil seire.

– For å være tydelig, dette søksmålet kom etter at klienten min nektet å bli tatt ned av fru Bianco og hennes advokat og ikke ga etter for et økonomiske krav basert på hendelser som rett og slett ikke skjedde, sier advokaten ifølge Billboard.

les også «Game of Thrones»-skuespiller saksøker Marilyn Manson

Det stormer hardt rundt den amerikanske rockeren etter at eksforloveden, skuespiller Evan Rachel Wood (33), i januar sto frem med anklager om vold og seksuelle overgrep.

Etter påstandene har en rekke kvinner stått frem med egne historier – blant dem er Esmé Bianco.

Politiet i Los Angeles bekreftet nylig at de i kjølvannet av overgrepsanklagene har startet etterforskning.

SE VIDEO: I februar rykket politiet ut til rockestjerne Marilyn Mansons hjem i Hollywood Hills, etter en bekymringsmelding.