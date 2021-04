DEN GANG DA...: Tonen var god mellom kulturminister Abid Q. Raja og produsent ved Folketeateret i Oslo, Karianne Jæger, da statsråden spyttet inn 47 millioner kroner for å redde teateret fra konkurs i november i fjor. Nå vil Folketeateret - og 13 andre store konsert- og scene-institusjoner ha forutsigbarhet for resten av 2021 for å unngå stengte dører. Foto: Line Møller

Folketeateret: Frykter kroken på døra før 2022

En rekke av landets største konsert- og teaterscener varsler stengte dører til høsten dersom de ikke får mer forutsigbarhet i Regjeringens støtteordninger.

Av Stein Østbø

Det vakte sterke reaksjoner da første del av stimuleringsordningen ble delt ut for drøyt to uker siden. I motsetning til høsten 2020, var det denne gangen kun 362 av 700 søkere som fikk støtte.

Flere av søkerne hadde på grunn av forsinkelser i ordningen allerede gjennomført flere konserter. «Vilkårlig» og «useriøst», het det fra sentrale personer i musikkbransjen.

Derfor etterlyser bransjen nå mer forutsigbarhet i ordningen, ikke bare frem til sommeren, men for hele 2021, slik at søknadene er ferdigbehandlet med positivt resultat før det tas beslutninger om gjennomføring av turneer eller større sceneproduksjoner.

- I en privat drevet kulturbransje har man ikke anledning til å drive med massive underskudd uten en sikkerhet for tilskudd eller annen økonomisk inndekning. Det vil være å drive for kreditors regning, og det er rett og slett forbudt, påpeker direktør for Folketeateret i Oslo, Knud Dahl, overfor VG.

Han bekrefter at uten en slik sikkerhet for høstsesongen - med blant annet «Mamma Mia!» og «Reisen til julestjernen» - kan de risikere at hele sesongen ryker.

– Basert på historikken fra høsten 2020, og ikke minst denne våren, vet vi at det medfører meget stor økonomisk risiko å agere på lovede stimuleringsordninger, sier han.

– Dersom det ikke blir mulig å søke og få svar på søknaden innen 1. august, vil risikoen være så høy at det vil tvinge oss til å utsette all aktivitet til 2022, og dermed måtte stenge dørene til teateret vårt for høstsesongen 2021.

Sammen med 13 andre ledende konsertscener har Knud Dahl sendt et brev til kulturminister Abid Q. Raja der de ber statsråden forstå alvoret i deres situasjon.

Blant avsenderne er også konserthusene i de største norske byene og institusjoner som Chateau Neuf, Chat Noir, Latter og Sentrum Scene/Rockefeller i hovedstaden.

– Det har vært viktig for oss å ha en grundig prosess på kompensasjonsordningen for første halvår 2021. Vi ønsker å gi kultursektoren mest mulig forutsigbarhet og trygghet, samtidig som vi må sikre den nødvendige fleksibiliteten i ordningen for at den skal treffe riktig i hele perioden, skriver kulturminister Abid Q. Raja i en epost til VG.

Raja forteller videre at de for tiden arbeider med å innrette støtteordningene for perioden 1. juli – 1. september 2021. Den nåværende ordningen gjelder fra 1. januar til 30.juni, men i brevet fra konsert- og teaterscenene påpekes det også at den bebudede kompensasjonsordningen for tap ved avlysning som skal gjelde i samme tidsrom, ennå ikke er søkbar.

«Dette skaper en stor usikkerhet om de økonomiske konsekvensene av de mange avlysninger og perioder med full nedstenging som har preget første halvår i 2021» heter det i brevet.

– Jeg har stor forståelse for konserthusenes behov for forutsigbarhet, men kan ikke forskuttere behandlingen av de forlengede ordningene. Når ordningene er godkjent, fastsatt og klare kan Kulturrådets søknadsportal åpnes. Behandlingstiden der vil avhenge av søknadsmassen, skriver Raja.

Daglig leder i Drammen Scener, Knut Harald Pleym, reagerer på statsrådens løfter om «forutsigbarhet og trygghet.

– Når skal de da forstå at vi er avhengig av å vite hvilken økonomisk risiko vi tar ved å avvikle arrangementer, eventuelt få dem avlyst på grunn av ulike smittevernrestriksjoner? Da må vi nesten vite på forhånd hva en kan få støtte til. Og vi jobber jo stort sett i en tidshorisont fra 3 måneder til 2 år fremover, sier han.

Direktør Jørgen Roll ved Oslo Konserthus mener det er på tide å handle i dag, ikke i morgen.

– Vi forholder oss til data. Vi har så langt ikke sett noe fra Raja som tilsier at vi skal stole på festtaler en gang til, men nå har Raja en gyllen mulighet til for en gangs skyld å komme på banen i tide, mener han.

Rolls direktørkollega i Stavanger Konserthus, Per-Harald Nilsson, presiserer at alle forsto i starten at det ville ta tid å få støtteordninger på plass. Men:

– Denne gangen finnes det ingen unnskyldninger for å komme sent. Kulturnæringene sysselsetter mange mennesker, er blant de hardest rammede og må regne med fortsatte avstandskrav og restriksjoner utover høsten, sier Nilsson og understreker ringvirkningene av en sikret drift.

– Samfunnsøkonomisk er det svært viktig at stimuleringsordningen for høsten kommer på plass nå. Her handler det om å forebygge samfunnsmessig og økonomisk skade som vi ser vil komme. Man kan ikke enda en gang vente med å sette inn tiltak til skaden har skjedd.