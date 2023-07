Sofía Vergara og Joe Manganiello skilles

Stjerneparet bekrefter skilsmissen selv overfor Page Six.

– Vi har tatt den vanskelige avgjørelsen om å skille oss. Som to personer som elsker hverandre og bryr seg om hverandre, ber vi pent om at privatlivet respekteres mens vi navigerer oss gjennom denne nye fasen i livet, sier de i en uttalelse.

Skuespillerne Vergara (51) og Manganiello (46) giftet seg i 2015, og har vært gift i syv år.

Samme år som bryllupet, i 2015, fikk Vergara egen stjerne på Hollywood Walk of Fame.

Den colombiansk-amerikanske skuespilleren ble internasjonal kjendis gjennom TV-serien «Modern Family», og toppet i flere år på rad Forbes’ liste over verdens best betalte TV-kvinner.

Joe Manganiello er kjent fra blant annet «True Blood» og «Magic Mike».

Paret hadde bare kjent hverandre i fire måneder da de forlovet seg. Da VG møtte Vergara i USA før bryllupet, snakket hun gledestrålende om det de hadde i vente:

– Det blir digert! Jeg ville først stikke til Las Vegas, men slo det fra meg siden Joe aldri har vært gift. For ham blir det veldig spesielt. Men vi holder tid og sted hemmelig for å unngå helikoptre og sånne sprø ting. Vi ønsker at folk skal hygge seg, betrodde familiekjære Sofia og opplyste at hun ville fly inn slektninger fra Colombia og Miami.

Vergara har vært gift én gang før, fra 1991–1993. Hun har ett barn med eksmannen.

