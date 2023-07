PREMIERE: Matt Damon tidligere denne uken på førpremieren av filmen «Oppenheimer» i London.

Matt Damon ble deprimert under filminnspilling

Skuespilleren Matt Damon (52) åpner opp om hvordan kona hjalp han gjennom vanskelige tider i nytt intervju.

– Jeg husker at kona mi tok tak i meg fordi jeg falt i en depresjon. Jeg tenkte «Hva har jeg gjort?» og hun sa bare «vi er her nå».

Den verdenskjente skuespilleren, Matt Damon, har spilt i over femti filmer, blant annet storsatsinger som «Ocean’s Twelve», «Saving Private Ryan» og «The Martian».

Nå forteller han om ulempene med filminnspillinger under et intervju i «Jake’s Takes».

– Jeg tror, uten at jeg skal nevne noen spesifikke filmer, at du noen ganger er med i en film hvor du underveis innser at den kanskje ikke blir det du håpte den skulle bli, men du fortsetter å lage den, sier 52-åringen.

Han forklarer at kombinasjonen av at han var med i en slik filminnspilling og skyldfølelsen han følte for at familien hadde det strevsomt, gikk hardt inn på han.

FAMILIE: Matt Damon og kona er opptatt av å holde familien mest mulig samlet. Her avbildet med deres tre døtre.

Skuespilleren åpner opp etter spørsmål om hva det beste rådet han har mottatt av sin kone er.

Damon er gift med Luciana Barroso (46), som han har tre døtre med og én stedatter. Tidligere har han uttalt at familien har en regel om å ikke være borte fra hverandre lenger enn to uker av gangen.

– Det å være en profesjonell skuespiller innebærer at du jobber 15-timersdager og gir den absolutt alt, selv i det du vet kommer til å bli en tapende innsats, sier Damon og gir ros til Barroso for hennes hjelp:

– Og hvis du kan gjøre det med best mulig holdning, er du en proff, og hun hjalp meg virkelig med det.

Den verdenskjente skuespilleren er for tiden aktuell med den nye filmen «Oppenheimer», hvor blant annet norske Trond Fausa Aurvåg også har en rolle.

