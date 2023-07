RØD: Joe Jonas valgte å kombinere den norske fotballtrøya med røde bukser da han gikk rundt på Manhattan i New York.

Joe Jonas overrasker i norsk «landslagstrøye»

De ferske bildene av popstjernen Joe Jonas (33) med gigantisk norgesreklame på magen spres på nettet.

Amerikanske E! Online presenterer daglig bilder under spalten «Today’s Hot Photos». Der dukket Joe Jonas og den norske trøya opp.

Hvorfor superstjernen bestemte seg for å ta på seg akkurat den norske fotballtrøya er ukjent, men Jonas har tidligere uttalt at han «elsker fotball».

Joe Jonas og brødrene hans, som sammen utgjør popgruppen Jonas Brothers, har besøkt Norge flere ganger opp gjennom årene.

Valget av antrekket kommer bare dager etter at Kim Kardashian (42) publiserte bilde sammen med den norske stjernespilleren Erling Braut Haaland (22).

I går publiserte Kardashian også et bilde via historiefunksjonen på Instagram. Her kommer det frem at fotballspilleren har FaceTimet med sønnen hennes og sønnen til Alisson Statter.

På bildet skrev hun: «Fotballmødre for the win! Guttene våre mistet det da de fikk snakke med Erling Haaland».

Nå kan det se ut som at «Haaland-feberen» har spredt seg – også til Jonas-broren.