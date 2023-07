INFLUENCER: Kristin Gjelsvik har over 200.000 følgere på Instagram, og vant pris for «Årets sterke mening» under Vixen Influencer Awards i 2020.

Kristin Gjelsvik raser mot Jodel-meldinger: − Helt uakseptabelt

Kristin Gjelsvik (36) tar et oppgjør med ryktene som har sirkulert om henne på appen Jodel.

– Det fascinerer meg at såpass mange har et så stort behov for å være så stygge mot andre mennesker de ikke kjenner, sier Kristin Gjelsvik i en video på Instagram mandag kveld.

Den siste tiden har Kristin Gjelsviks navn, ofte under forkortelsen «KG», dukket opp i appen Jodel. Den sosiale plattformen lar brukere poste anonymt, og i såkalte sladderkanaler blir ofte norske kjendiser og influencere diskutert.

Etter at Gjelsvik fikk tilsendt flere sladder-tråder om seg selv, fikk hun et behov for å svare for seg – i en ti minutters lang video på Instagram.

«Jodel, mammarollen, Spleis og kropp på 10 minutter ... Litt tanker og ventilering for spesielt interesserte på en mandagskveld!» skriver hun under videoen.

Gjelsvik har ved flere anledninger opprettet digitale innsamlingsaksjoner med Spleis for å samle inn penger til vanskeligstilte familier.

Tidligere i sommer samlet hun inn over 650.000 kroner, står det på Spleis, som hun skal ha fordelt på 270 familier som gruet seg til sommeren grunnet trang økonomi.

Pengene skal ha gått direkte inn på influencerens private konto – og flere på Jodel har spekulert i om pengene har gått til privat bruk.

– Jeg har virkelig ønsket å gjøre en forskjell der – bruke min plattform og stemme til noe positivt. Skape noe skikkelig fint i samarbeid med alle fantastiske givere, sier hun i videoen og fortsetter:

– Og når det da settes ut så grove rykter, anklager, om at min ferie er finansiert av spleis-midler, da koker det. Det er faktisk helt, helt uakseptabelt.

Gjelsvik har publisert flere innlegg på Instagram fra sin sommerferie i Italia og Ibiza:

Gjelsvik sier at hun kan forstå at enkelte kan reagere på at pengene går inn på en privat konto. Hun understreker imidlertid at pengene har blitt lagt i en nyopprettet konto i en annen bank, og at de ikke har blitt brukt til andre formål enn økonomisk støtte til de som gruet seg til ferien.

VG har forsøkt å komme i kontakt med Gjelsvik og Jodel, uten å lykkes.

Søndag kommenterte hun også anklagene – da på Instagram-story – noe Dagbladet omtalte søndag.

«Jeg lovet meg selv for lenge siden å ikke sjekke den grusomme appen der. Fy faen for et sted! Men nå klarte jeg ikke dy meg ... Nå er jeg både lei meg, rystet og ganske forbanna», skrev hun.

De anonyme brukerne på Jodel har ikke bare diskutert feriespleisen, men også kroppen hennes og hvordan hun er som mor.

– Bare det at min sønns navn blir nevnt inne i dette forumet her, det synes jeg bare er så grusomt, sier hun.

Mot slutten av videoen sier Gjelsvik at hun har slettet Jodel-appen.

– Den skal jeg aldri, aldri, aldri laste ned igjen.

Kristin Gjelsvik er tilknyttet Max Social , som er et heleid profilbyrå i VGTV AS. VGs redaksjonelle vurderinger gjøres uavhengig av dette. Redaksjonen står fritt. Oversikt over bindinger for profiler som gjør oppdrag for VG ligger her.

