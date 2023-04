TURNÉ: I det siste har 26 år gamle Aurora turnert i blant annet USA, Australia, Asia og Sør-Amerika.

Trommeslageren uteblir fra konserter etter nazi-anklager - bekymret for sikkerheten

MEXICO CITY (VG) Auroras trommeslager tar en pause når de nå spiller i Mexico, til tross for iherdige forsøk på å tilbakevise anklagene som har haglet mot han.

Onsdag spiller Aurora sin første av fire konserter i Mexico, blant annet hennes største solokonsert noensinne i Mexico City lørdag.

Men de utsolgte konsertene blir ikke helt som planlagt.

På Instagram har Aurora delt et langt innlegg der hun forklarer at trommeslager Sigmund Vestrheim ikke kommer til å spille noen av konsertene i landet.

Hun forklarer at det handler om sikkerheten til trommeslageren og resten av bandet.

Nazist-anklager etter «OK-tegn»

Til tross for at Aurora er kjent for å stå opp imot urettferdighet og kjempe for saker som feminisme, klima, urfolk og LHBTQ-rettigheter, har bandets trommeslager blitt anklaget for å være høyreekstrem. Noe både han og Aurora har avkreftet på det sterkeste.

Bakgrunnen for anklagene er spekulasjoner i sosiale medier, som startet etter deres konsert i Brasil for to uker siden.

På et bilde fra konserten gjør trommeslageren et OK-tegn. Et tegn som også har blitt brukt for å symbolisere «hvit makt» («WP» for «white power»).

I tillegg trekker noen frem en gammel tegning med en svastika, samt trommeslagerens tidligere brukernavn på Instagram, «sigmundvestrheim777». Tallet 777 blir brukt av enkelte nynazistiske organisasjoner.

Kraftig ut mot anklagene

Vestrheim gikk selv ut i sosiale medier og omtalte anklagene som triste og forstyrrende.

Han skrev: «Først og fremst: SELVFØLGELIG er jeg ikke nazist!» og «mine verdier er kjærlighet og forståelse, og jeg spiller musikk for å spre disse verdiene».

Også Aurora stilte seg tydelig bak trommeslageren sin.

«Jeg er dypt trist over de seneste spekulasjonene om trommeslageren vår».

«La meg si dette høyt og tydelig: Nei, Sigmund er definitivt IKKE tilhenger av noen onde ekstreme høyreorienterte meninger. Hans verdier er snarere det motsatte. Han er en av de snilleste og hyggeligste menneskene jeg har noensinne møtt», skrev hun.

Og la til: «På nettet er mange veldig flinke til å vri informasjon og sprer det hensynsløst uten å være sikker på at det de sprer er sant.»

Beklager til fansen

Til tross for dette, har det fortsatt å storme mot Aurora og hennes bandmedlemmer.

Trommeslageren har mottatt hatmeldinger, og flere har uttrykket at Aurora burde kaste ut trommeslageren sin.

– Jeg trodde sannheten ville seire (...) og at dette ville roe seg, skriver Aksnes i en ny post på Instagram mandag.

I posten forsøker hun å gi en nærmere forklaring på de ulike hendeldsene som har ført til spekulasjoner. Blant annet nevner hun Vestrheim tegning av et hakekors og skriver «Som tenåring trodde han det var åpenbart at dette var satire (...). Sigmund er virkelig lei seg».

Aurora beklager også til fansen fordi hun først og fremst fokuserte på å slå ned anklagene som falske nyheter, istedenfor å ha vist forståelse for at noen kunne følt seg såret eller forvirret.

Hun forklarer videre at Vestrheim ikke vil delta på konsertene i Mexico.

– Følte meg maktesløs

– Det har vært en veldig absurd og skremmende situasjon å være i. Jeg følte meg maktesløs, og det føltes urettferdig å bli anklaget for noe så drøyt når jeg absolutt ikke har noe som helst å gjøre med det, sier Vestrheim til BA.

Han forklarer at meldingene ikke tok slutt, og at de var bekymret for sikkerheten.

Auroras manager, Geir Luedy, bekrefter til avisen at de sammen har blitt enige om en pause.

– Vi er alle dypt beveget av hele denne situasjonen. Som Aurora sier i innlegget handlet den første uttalelsen om å fortelle sannheten. Denne handler om å vise forståelse for at symbolene som ble lagt ut er sensitive for et folk som i lang tid har vært undertrykt, sier han.

– Jeg gleder meg til å komme sterkere tilbake på scenen med Aurora og resten av bandet etter en kort pause, sier Vestrheim.

Les også AURORA på verdensturné: – Det er kjempeekstremt Aurora Aksnes (26) har levd i et parallelt univers de siste syv ukene; på verdensturné med et femsifret stort publikum…

Enormt populær i Sør-Amerika

Aurora har en enorm fangruppe i de sør-amerikanske landene, som mange andre steder verden over. I det siste har hun turnert i Asia, Australia, Sør-Amerika og USA.

I Australia var det ikoniske Operahuset i Sydney konsertstedet. I Mexico er de enorme arenaene med kapasitet på oppunder 10.000 solgt ut, og på Lollapalooza-konsertene i Chile og Argentina var publikumstallet det femdobbelte.

Den 26 år gamle artisten fikk i fjor P3-prisen, blant annet med en hilsen fra Billie Eilish. Hun er på lørdag nominert til å vinne flere Spellemannspriser. Fra før har hun blant annet «årets internasjonale suksess» fra 2021.

Et nytt prisdryss kan altså skje samtidig som Aurora står på scenen foran 8000 fans i Mexicos hovedstad.