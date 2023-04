Brudd mellom Per Sandberg og Bahareh Letnes

– Våre fremtidige veivalg er ulike, skriver paret i en uttalelse.

– Vi ønsker å meddele at forholdet mellom oss er over, skriver Per Sandberg og Bahareh Letnes i en uttalelse til VG.

– Vi har kommet dithen at våre fremtidige veivalg er ulike. Bruddet er udramatisk, og vi gir ikke kommenterer utover denne meddelelsen.

TV2 meldte nyheten først.

Den tidligere Frp-profilen og Letnes bekreftet at de var et par i juli 2018. Kort tid etter trakk Sandberg seg fra jobben som statsråd og nestleder i Fremskrittspartiet.

Bakteppet var at Sandberg hadde trosset råd fra PST og tatt med tjenestetelefonen på en privat reise til Iran - uten å varsle statsministerens kontor.

Sandberg mente at hans avgang ikke skyldes mobilbruken, men hvordan mediene og andre politikere jaget og «misbrukte» forholdet til hans norsk-iranske kjæreste.

Letnes kom som flyktning til Norge som 17-åring. I 2013 vant hun tittelen som Miss Iran i hjemlandet.

De to møttes første gang i 2015 på et seminar, og senere støtte de på hverandre på Karl Johan. Letnes har tidligere uttalt i et intervju med KK at hun oppsøkte han på gaten, og at de snakket i flere timer.

- Etter det gikk det slag i slag. Vi fortsatte å møtes, og ble etterhvert forelsket og kjærester.

Paret har tidligere gitt ut en bok sammen, hvor de blant annet forsvarte forholdet sitt.

I februar ble det meldt at de skulle åpne hotell i en ny TV2-serie. Paret tok over hotellet før pandemien, og skulle egentlig ha åpnet i mars 2020.

I et intervju med TV 2 i forbindelse med premieren sa paret at det å jobbe sammen har påvirket forholdet.

– Vi har bodd sammen så å si 24/7 i fem år, og jobbet sammen i tre. Jeg vil si at vi startet hotelldriften som 80 prosent kjærester, og 20 prosent businesspartnere.

