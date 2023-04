HELT NATTA: Slottet har tradisjon for å slå av lyset under Earth Hour. I året som gikk er det jobbet mer med strømsparetiltak.

Kongens årsrapport: Her er hoffets strømtiltak

Det er ikke bare utad det har vært full fart for Kongefamilien. Også innomhus har det gått for seg, med blant annet energisparing for å møte galopperende strømpriser.

Sparetiltakene ga en reduksjon i strømforbruket på rundt 10 prosent gjennom vinteren 2022.

Strømregningen økte med 4,5 millioner kroner fra året før, til tross for kutt i strømforbruket, ifølge NTB.

Det har vært gjennomført taktetting, utskifting av vinduer, nattsenking av temperaturer, installasjon av en strømproduserende heis, skifte til LED-lys og avfallshåndtering.

Det jobbes også kontinuerlig med tetting av vinduer og fjernvarme benyttes i Slottsgartneriet.

Det kommer frem i årsrapporten som ble sendt ut fra Det Kongelige hoff torsdag formiddag. Den oppsummerer kongefamilien og hoffets virksomhet i 2022.

Omkostningene ved tiltakene er dekket inn gjennom sparetiltak, heter det.

FEIRING IGJEN: I 2022 kunne både folk og de kongelige igjen feire en vanlig 17. mai.

Driftsunderskudd på over 27 mill.

Kongehuset ble 18 prosent dyrere i drift i 2022, melder NTB.

Av årsrapporten kommer det ellers frem at driftsregnskapet for Det kongelige hoff viser et regnskapsmessig underskudd på 27,17 millioner kroner.

Årsaken til dette er i hovedsak at 31 millioner kroner ble overført fra Det kongelige hoffs driftsreserve til sikkerhetsprosjektet, for å dekke inn deler av oppjustert kostnadsramme i prosjektet.

Siden 2016 har det pågått et omfattende sikkerhetsprosjekt ved de kongelige eiendommene, som i hovedsak dreier seg om objektsikring av eiendommer og parker, og de menneskene som ferdes der.

I 2022 ble store deler av arbeidene sluttført og vil endelig ferdigstilles i 2023.

Arbeidene er blitt forsinket og kostnadsrammen oppjustert.

Blant annet har det kostet penger å ivareta biomangfoldet og historiske kulturminneverdier i parkene og på eiendommene.

Prosjektet er finansiert opp til ny kostnadsramme på 800 millioner kroner, og de gjenstående arbeidene vil bli gjennomført med midlene som har blitt tilført fra statsbudsjettet.

Sikkerhetsprosjektet ved de kongelige eiendommene viser derfor et regnskapsmessig overskudd i 2022 på 92,7 millioner kroner.

Totalt hadde Kongehuset utgifter på 382 millioner kroner i fjor.

Av dette gikk 144 millioner kroner til å lønne de rundt 150 ansatte i Det kongelige hoff.

Kongehusets inntekt for 2022 var 443.856.572 kroner.

Årsresultatet var 63,6 millioner kroner.

Bankinnskudd 1,76 millioner kroner.

KONGENS BILER: Utstillingen «Kongens biler. Kjøretøy gjennom fire generasjoner» ble vist i Dronning Sonja Kunststall fra februar til mai i 2022. Hoffets bilpark som brukes i det daglige består av 29 biler. Ved utgangen av 2022 var andelen fossildrevne biler kommet ned i 38 prosent. Av de 29 bilene er 12 elbiler og 4 ladbare hybrider. Resten er bensin og diesel.

Over 2300 på besøk

I løpet av 2022 besøkte Kongefamilien 10 fylker, Svalbard og 37 kommuner.

Reisevirksomheten omfattet også Sverige, Sveits, USA, Island, Grønland, Frankrike,

Storbritannia, Danmark, Italia og Kenya.

Festligheter innbefattet vertskap for 2354 gjester.

Samtidig ble året 2022 også for Kongefamilien preget av de krisene og den geopolitiske situasjonen verden og Europa står i, pekes det på i rapporten.

Gjennom året har Kongefamilien deltatt på en rekke arrangementer og møtt mennesker som er direkte berørt av krigen i Ukraina. Også da terroren rammet Pride-markeringen i Oslo i juni, deltok Kongehuset i sørge- og minnemarkeringer.

BESØKTE ÅSTED: Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap), justisminister Emilie Enger Mehl (Sp), Trygve Slagsvold Vedum (Sp), statsminister Jonas Gahr Støre (Ap), Kronprins Haakon, kronprinsesse Mette-Marit og prins Sverre Magnus besøkte åstedet for masseskytingen i Oslo 25. juni 2022.

Det kongelige hoffs årsrapport med årsberetningen for 2022 er overlevert til Stortingets presidentskap, Kommunal- og distriktsdepartementet og Riksrevisjonen.

