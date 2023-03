HEDRET TROPPENE: Prins William ville perosnlig takke de polske og britiske soldatene ved den ukrainske grensen.

Prins William på overraskelsesbesøk til Polen

Prinsen av Wales besøkte onsdag en militærbase i Polen og skal treffe Polens President. – En utvikling av rollen som global statsmann, sier prinsens talsperson.

Onsdag kom prins William på et uannonsert besøk til Polen.

Formålet med reisen var at han personlig ville takke polske og britiske soldater som holder vakt ved grensen mellom Polen og Ukraina.

Av sikkerhetshensyn ble besøket i forkant holdt hemmelig.

Prinsen av Wales besøkte en militærbase i Rzeszow, om lag 100 kilometer fra den ukrainske grensen.

Her møtte han Polens forsvarsminister Mariusz Blaszczak, og annonserte til de tilstedeværende at det er «fantastisk å være tilbake i Polen».

ØNSKES VELKOMMEN: Polens forsvarsminister tar imot Prins William.

– Jeg er her fordi jeg personlig ønsker å takke polske og britiske tropper som jobber i et nært og betydningsfullt partnerskap, sier prins William, ifølge CNN.

– Jeg ønsker også å hedre den inspirerende medmenneskeligheten til det polske folk. Dere har åpnet hjertene deres så vel som hjemmene deres, tilføyer han.

Besøket onsdag er første gang prins William er i Polen siden 2017, da han besøkte landet sammen med sin kone Catherine, prinsessen av Wales.

Militærbasen i Rzeszow er et logistisk knutepunkt for våpenforsyning til Ukraina. Det er her de fleste våpen blir sendt, før de transporteres over grensen til Ukraina.

Prins William besøkte også et mottakssenter for ukrainske flyktninger, ifølge Sky News.

MØTTE FLYKTNINGER: Prins William sammen med ukrainske flyktninger på et mottak i Warzawa.

I løpet av to-dagers-turen skal prinsen av Wales også møte Polens president Andrzej Duda i presidentboligen.

– Dette er en fortsettelse i hans utvikling i rollen som en global statsmann, sier prins William sin talsperson ifølge People.

Prins William er den første i arverekken til den britiske tronen.