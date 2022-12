Prins Harry i nytt Netflix-klipp: − De løy gladelig for å beskytte broren min

Prins Harry (38) og hertuginne Meghan (41) retter kritikk mot kongehuset i siste del av dokumentarserien.

– Jeg lurer på hva som hadde skjedd med oss om vi ikke hadde trukket oss ut på det tidspunktet vi gjorde, sier prins Harry i en ny og eksplosiv trailer for dokuserien «Harry & Meghan».

De første tre episodene ble sluppet forrige uke, og torsdag kommer de tre siste. I et nytt teaser-klipp for hva som kommer, serverer både Harry og Meghan oppsiktsvekkende uttalelser.

– Sikkerheten rundt oss ble trukket tilbake. Alle i hele verden visste hvor vi befant oss, sier Meghan.

PRINSEPAR: Harry og Meghan i London etter dronning Elizabeths død i september.

Harry forklarer at han bestemte seg for at de måtte «komme seg vekk».

Da Harry og Meghan 9. januar 2020 opplyste at de vil trekke seg tilbake fra kongelige plikter og i fremtiden bo vekselvis i England og USA, slo beskjeden ned som en bombe.

I en selfievideo fra flyet etter at de hadde forlatt England for å bygge base i Meghans hjemland USA, ser man en smilende Harry si:

– Nå er vi på flytur til friheten.

Info «Harry og Meghan» på Netflix: Omstridt dokumentarserie i seks deler.

De første tre episodene hadde premiere 8. desember 2022.

De siste tre kommer 15. desember.

Prins Harry og hertuginne Meghans eget produksjonsselskap har laget serien i samarbeid med Netflix.

Prinseparet og en rekke andre kilder har latt seg intervjue – om kjærligheten, forholdet til kongehuset, familie, pressen, rasisme og flytting til USA.

Både Harry og Meghan har i tillegg filmet videodagbøker sammen og hver for seg.

Liz Garnbus er regissør. Vis mer

Prins Harry sier også at de ble ofre for «institusjonell gaslighting». Gaslighting er et engelsk ord for manipulering – for å få en person til å tvile på sin egen virkelighetsoppfatning.

Hertuginne Meghan skyter inn:

– Jeg ble ikke kastet til ulvene. De matet ulvene med meg.

Det presiseres ikke hvem «de» er. Dokumentaren intervjuer også kilder som uttaler at «de rekrutterte aktivt mennesker for å spre disinformasjon».

– De løy gladelig for å beskytte broren min, men de var aldri villig til å fortelle sannheten for å beskytte oss, sier Harry.

Harry har til nå i dokumentaren sjelden nevnt storebror William (40), så at han nå gjør det i denne sammenhengen, vekker oppsikt i britiske medier.

Hertuginne Meghan sier i dokumentaren at hun og William etter utflyttingen, fikk muligheten til å skape det hjemmet «de alltid hadde drømt om».

Harry på sin side sier at han føler at «dette var en kamp verdt å kjempe».

Les også Prins Harry: – Jeg sa: «Vi må komme oss vekk» I siste del av «Harry & Meghan» snakker prinsen (38) og hertuginnen (41) om da valgte å bryte med kongehuset.

Alle intervjuer skal altså ha blitt gjort før dronning Elizabeths død 8. september.

Om middagstreff

I første del av dokumentaren fortalte blant annet Meghan om første gang hun og Harry inviterte prins William og prinsesse Kate på middag – etter at hun kun hadde møtt dem en gang. Meghan var iført hullete jeans og var barbent – og som «den klemmeren hun er», kastet hun seg om halsen på gjestene.

– Jeg skjønte ikke at denne klemmingen er noe som mange briter finner ukomfortabelt, forklarte Meghan.

ANSTRENGT: F.v.: Prinsesse Kate, prins William, prins Harry og hertuginne Meghan utenfor Windsor Castle to dager etter dronning Elizabeths død.

Sky News og andre medier har omtalt at enkelte av bildene som er brukt i serien for å vise hvordan prinseparet er jaget av fotografer, i virkeligheten er fra andre settinger – med andre kjendiser.

Dette debatteres også heftig i sosiale medier.

Kongehuset har ikke uttalt seg offisielt om dokumentaren.

Flere ferske klipp fra Harry og Meghan på VGTV: