FENGSEL: Realityprofilen Jennifer Shah er dømt for svindel. Her fra mars 2021.

«Real Housewives of Salt Lake City»-kjendisen dømt til seks års fengsel

Realitystjernen Jennifer Shah (49) er dømt til seks og et halvt år i fengsel for svindel.

Jen Shah er kjent fra «The Real Housewives of Salt Lake City».

Den amerikanske realitystjernen, som tidligere har nektet straffskyld i beskyldninger om å drive nasjonal svindel, snudde og erkjente straffskyld i juli 2022.

Shah stilte for retten i New York fredag ​​etter å ha erkjent straffskyld for sin rolle i telefonsalgsvindelen.

Hun skal i retten ha sagt, ifølge People:

– Jeg beklager. Mine handlinger har skadet uskyldige mennesker. Jeg vil be om unnskyldning ved å si at jeg gjør alt jeg kan for å tjene penger til å betale oppreisning.

Nå melder flere amerikanske medier, blant andre People, at Shah er dømt til seks og et halvt års fengsel.

Shah ble først kjent da den første sesongen til «Real Housewives of Salt Lake City» ble vist i November 2020. Hun ble fort kjent for sin eksplosive personlighet og var ofte å se i kjernen av de fleste konfliktene i serien.

I sesong to av serien sentrerte mye av handlingen rundt Shah og svindelanklagene. Realityfruen ble under innspilling av sesongen arrestert av Homeland Security og arrestasjonen ble vist på serien.