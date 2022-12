NY FLAMME: Influenseren Emilie Nereng har funnet kjærligheten på ny.

Emilie Nereng med ny kjæreste

Knappe fire måneder etter at Emilie Nereng (27) opplevde brudd med samboeren etter mer enn seks år, har hun funnet kjærligheten på ny.

Det er Nereng selv som melder dette på Instagram.

«November startet med tidenes herligste bursdagsfeiring, og gikk over til hyttetur, Maemo med broren min, julekonsert, friendsgiving, ferdigstilt bok, og på toppen av alt fikk jeg meg kjæreste!», skriver hun.

«Takk for at du er så snill, sprø, leken, glad i synge og like glad i livet og alt det har å by på som meg», er hyllesten hennes til sin nye kjæreste.

Det var også på Instagram at Emilie Nereng valgte å offentliggjøre bruddet med samboeren Torgeir Glomnes Johansen tidligere i år.

– Dette er vanskelig å skrive, men føles riktig å dele; Jeg og min samboer gjennom mer enn 6 år har bestemt oss for å gå hver vår vei, skriver Nereng.

På Instagram har influenseren nesten 200.000 følgere. Hun ble i 2021 kåret til årets mat-influenser og har i tillegg skrevet kokebok.

Nereng understreker at hun utelukkende har fine ting å si om eksen Torgeir Glomnes Johansen, som hun etter flere års forhold forlovet seg med i 2019.

– Vi er gode venner og snille med hverandre oppi alt dette her, men selvfølgelig gjør det også utrolig vondt.

Emilie Nereng, som ble kjent som «Voe» da hun i 2009 begynte å blogge, ble raskt en av Norges største influensere.

Hun medvirket i den første sesongen av realityserien «Bloggerne», og var også med i sesong 15 av «Skal vi danse» på TV 2.

26-åringen kom til finalen og tok en annenplass i sesong tre av TV 2s «Kompani Lauritzen», som hadde premiere våren 2022.