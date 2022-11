EKSER: Kanye West og Kim Kardashian, her i New York i 2016.

Kanye West må betale to millioner kroner i måneden til Kim Kardashian

Kim Kardashian (42) og Kanye West (45) ble skilt i mars, og nå er også rettssaken om pengeoppgjør og barnefordeling avblåst.

The Guardian og andre store medier melder at realitydronningen og rapartisten kom til enighet før den planlagte rettssaken 14. desember.

Rettsdokumenter viser at eksparet og deres advokater tirsdag formelt søkte en dommer i Los Angeles om godkjenning av det de har landet på.

Avtalen går ut på at Ye, som han nå kaller seg, skal betale ekskona 200.000 dollar i barnebidrag hver måned, altså nær to millioner norske kroner.

Kim og Ye har fire barn sammen i alderen tre til ni år, og de er blitt enige om delt omsorg for dem. Ingen av dem skal betale underholdsbidrag til den andre.

TMZ skriver at selv om avtalen sier at barneomsorgen skal deles likt, vil de fire barna i praksis likevel bo mest hos sin mor.

Les også Ordkrig mellom Khloe og Kanye: – Vær så snill å stoppe Khloe Kardashian (38) gikk ut på nettet og tryglet Kanye West (45) om å la familien hennes være i fred.

Når det gjelder utgifter til privatskoler og sikkerhet rundt barna, skal dette deles på midten. Kim og Kanye beholder hver sine lån og er selv ansvarlige for å betale ned disse.

Paret gikk fra hverandre i fjor, men Ye gjorde det klart for all verden at han ikke ønsket skilsmisse. Kim vant likevel frem med sin søknad, og i mars var skilsmissen et faktum.

De var gift i åtte år. Før ekteskapet ble det inngått en avtale om særeie.