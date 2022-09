Epilepsiforbundet om å bryte med Märtha Louise: − En vanskelig vurdering var det vel ikke

I går ble det kjent at Epilepsiforbundet ikke søkte om fornyet beskytterskap fra prinsesse Märtha Louise. Blant annet på grunn av hennes forlovedes syn på alternativ medisin.

Publisert: Nå nettopp

Forbundsleder i Epilepsiforbundet Bente Langsø forklarer i et intervju med VGTV torsdag at konsekvensen av å droppe samarbeidet med Märtha Louise er at de får mindre oppmerksomhet i media, fordi media gjerne dukket arrangementer hun var til stede på.

Epilepsiforbundet måtte vurdere om en fortsatt beskyttelse fra henne ville styrke deres sak.

Konklusjonen ble at det var det ikke. Derfor søkte de ikke om fem nye år med prinsessen som deres beskytter.

– En vanskelig vurdering var det vel ikke, sier Langsø.

– Skummelt

Hun forklarer at det var Durek Verretts uttalelser om alternativ medisin de reagerte på.

– Det synes jeg er skummelt, sier hun.

– Vi er bekymret for at folk skal vurdere alternativ medisin i stedet for skolemedisin, sier hun videre.

Det har blant annet blitt mye omtalt at Durek Verrett forlot sykehuset da han hadde corona, og at han valgte å «heale» seg selv med en medaljong.

I et intervjuet med VGTV fikk Langsø spørsmål om Epilepsiforbundet har tatt hensyn til at det er Verrett som har uttalt støtte til bruk av alternativ medisin, og ikke prinsessen:

– Vi har vært nøye på å skille de to personene hele tiden. Dette er en totalvurdering på om vi ønsket å ha et kongelig beskytterskap.

Langsø sier at de ikke har noen planer om søke om Märtha Louises beskyttelse på nytt til tross for at Durek Verrett i en e-post til VG sier at han aldri har motsatt seg skolemedisin.

– Hans uttalelser alene var ikke det som avgjorde at vi ikke søkte beskytterskapet på nytt.

– Hva var det som avgjorde sammen med den uttalelsen?

– Hvorvidt dette fortsatt ville fremme vår sak. Samfunnet forandre seg litt. Det samme med Kongehuset, og hvorvidt dette skal være en del av plassen i en pasientorganisasjon, sier Langsø.

– Veldig uvanlig

Det var onsdag det via NRK ble kjent at Epilepsiforbundet avsluttet samarbeidet allerede i 2020. Ifølge kongehusekspert og historiker Trond Norén Isaksen må det være første gang noe slikt skjer.

– Det er veldig uvanlig og jeg kjenner ikke til noen andre eksempler der organisasjoner ikke ønsker å bli assosiert med kongefamilien, sa han til VG onsdag, og la til:

– Det nærmeste jeg kan komme på, er at flere organisasjoner nylig ikke ønsket å ha prins Andrew som beskytter da han ble beskyldt for seksuelle overgrep mot mindreårige.

Isaksen sier poenget med et kongelig beskytterskap er å kaste glans og skape positiv oppmerksomhet rundt organisasjon.

– Og dette sier jo at den organisasjonen ikke lenger opplever at det er så mye glans å ha Märtha Louise som beskytter lenger. Og da er poenget med beskytterskap borte.

Fem foreninger fortsetter

Onsdag ble det også klart at minst to andre forbund nå vurderer å avslutte samarbeidet med prinsessen.

– Vi må definitivt ta det til vurdering, fordi det etterlatte inntrykket er at vår beskytter er i strid med hva vi står for som forbund, sa generalsekretær i Norsk Revmatikerforbund (NRF) Bo Gleditsch, til VG.

Han reagerer både på den generelle holdningen til alternativ tenkning, men også at det ser ut som det er en kommersiell vinning i det.

Foreningen for Muskelsyke bekrefter overfor Dagbladet at også de vurderer å bryte med Märtha Louise.

– Noen av utspillene til Durek Verrett er uholdbare, sier leder Patricia Melson til avisen.

Fem andre foreninger prinsessen er beskytter for – Høreselshemmedes Landsforbund, Norges Blindeforbund, Norges Døveforbund, Ridderrennet og Vivil-lekene - gir alle uttrykk for at de ønsker å fortsette å ha henne som beskytter.

– Vi er godt fornøyd med den jobben hun har gjort for oss som ambassadør og kongelig beskytter, sier daglig leder i Vivil Idrettslag, David Støre.

– Ingen kommentar

VG har forsøkt å få en kommentar fra Märtha Louise om at flere organisasjoner vurderer å gjøre det samme som Epilepsiforbundet. Hennes manager Carina Carlsen skriver torsdag formiddag følgende i en SMS til VG:

– Ingen kommentar fra prinsessen i dag.

VG har også forsøkt å få en kommentar fra Kongehuset, men så langt uten å høre tilbake fra dem.