Dette har skjedd med dronning Elizabeth på tronen

Som Storbritannias lengstsittende monark, så hun fem paver og 15 britiske statsministre komme og gå. Verden har endret seg dramatisk i hennes regjeringstid.

50-tallet

6. februar 1952 døde kong George VI. Hans da 25 år gamle datter Elizabeth ble dermed dronning av Storbritannia. Hun ble kronet i Westminster Abby i London 2. juni 1953.

Tre år senere kom hennes første store internasjonale krise: Suezkrisen.

Den egyptiske presidenten Gamal Abdel Nasser nasjonaliserte Suezkanalen, som førte til at England og Frankrike opplevde sine interesser ved kanalen som truet. Sammen med Israel gikk Storbritannia og Frankrike til angrep på Egypt, nå kjent som Suezkrisen.

Det ble et prestisjenederlag for Storbritannia, som mistet kontrollen over den strategisk viktigste Suezkanalen.

Sammen med tronen overtok hun over 70 oversjøiske territorier. I løpet av hennes regjeringstid har nesten 50 kolonier blitt selvstendige nasjoner, blant dem Egypt, Kenya og Hongkong.

60-tallet

1961 – Berlinmurens bygges: Byggingen av Berlinmuren startet i august 1961 og delte Øst- og Vest-Berlin.

1963 – Drapet på Jon F. Kennedy: 22. november 1963 ble USAs president John F. Kennedy skutt og drept i Dallas. Lee Harvey Oswald (24) ble utpekt som drapsmann.

1966 – gull i fotball-VM: Herrelandslaget vinner VM i fotball på hjemmebane. Dronning Elizabeth delte ut trofeet.

1968 – Praha-våren og studentopprøret: Natt til 21. august invaderte Sovjetunionen og andre land i Warszawapakten Tsjekkoslovakia for å forsvare sosialismen, etter landets leder Alexander Dubčeks politiske liberalisering.

1969 – Månelandingen: 20. juli 1969 klokken 21.17.40 norsk tid, landet fartøyet Eagle på månen. Amerikanerne Neil Armstrong og Buzz Aldrin ble de første menneskene på månen.

70-tallet

1972 – Bloody Sunday: 14 ubevæpnede personer ble drept da britiske styrker åpnet ild mot det som skulle være en fredelig borgerrettsmarsj i Londonderry i Nord-Irland 30. januar 1972. Bloody Sunday regnes som en av de mest sentrale hendelsene inder konflikten i Nord-Irland.

1973 – Watergate-skandalen: Det demokratiske partiets hovedkvarter ble utsatt for innbrudd som ble koblet direkte til den republikanske presidenten Richard Nixons menn. Nixon gikk av som president for å unngå riksrett.

1979 – Margaret Thatchers konservative revolusjon: I 1979 fikk Storbritannia sin første kvinnelige statsminister. Det innledet et tiår med Thatcherisme, med en økonomisk liberalistisk politikk som mange har kritisert i ettertid på grunn av økte økonomiske forskjeller.

80-tallet

1981 – Charles og Diana gifter seg: «Århundrets bryllup» finner sted 29. juli 1981 da prins Charles får sin Lady Diana Spencer.

1985 – Glasnost og avspenningen mellom øst og vest: Daværende leder i Sovjetunionen Mikhail Gorbatsjov innførte reformene glasnost og perestrojka – som bidro til Sovjetunionens oppløsning og avslutning av den kalde krigen.

1989 – Berlinmurens fall: 9. november 1989 overrasket østtyske myndigheter en hel verden ved plutselig å åpne grenseovergangene i Berlin etter massedemonstrasjoner som manglet sidestykke i Øst-Tyskland.

90-tallet

1990 Nelson Mandela løslates: Etter 27 år i fangenskap for sin aktivisme for å avskaffe apartheid, ble Nelson Mandela i 1990 igjen en fri mann. I årene som fulgte ble han Sør-Afrikas første svarte president og vant Nobels fredspris.

1997 – Diana dør i bilulykke i Paris: Søndag 31. august våknet verden opp til nyheten om den dramatiske bortgangen til Lady Diana Spencer etter en bilulykke i Paris.

2000-tallet

2001 – 11. september: Nesten 3000 mennesker ble drept etter at terrororganisasjonen al-Qaida angrep USA den 11. september 2001.

2003- Irak-invasjonen: Etter 9/11 besluttet USA å gå til en global «krig mot terror». USA, med president George Bush jr. i spissen invaderte Irak uten godkjenning fra FNs sikkerhetsråd.

2005 – London-terroren: 52 mennesker ble drept og rundt 700 skadd da fire selvmordsbombere angrep tre T-banevogner og en buss i morgenrushet i London 7. juli 2005.

2008 – USAs første svarte president: Barack Obama blir valgt som USAs 44. president – og første svarte president.

2010-tallet

2016 – Brexit: Under folkeavstemningen ble det flertall for å trekke seg ut av EU. Avgjørelsen rystet hele Europa, og det er Theresa May som blir statsminister og med det tar på seg rollen med å lede landet ut.

2020 – Britene er formelt ute: Etter en fire års prosess trekker Storbritannia seg ut av EU. Der er Boris Johnson, som i 2019 tok over vervet for de konservative, som fullførte prosessen.

BREXIT: En mann viser tydelig at han vil ut av EU.

2020-tallet

2020 – coronapandemien: Selv om det første tilfellet av covid-19 oppsto i Wuhan i Kina i 2019, var det først januar 2020 det spredte seg ut og til resten av verden. Dette ble starten på en to år lang pandemi med 6,5 millioner dødsfall globalt og minst 606,000,000 bekreftede tilfeller.

2021 – Prins Philip dør: Etter en tids sykdom, dør dronning Elizabeths ektemann gjennom 73 år. Et bilde fra begravelsen midt under pandemien viser dronningen i ensom majestet.

2021: Prins-Andrew-skandalen: Dronningens nest yngste barn knyttes til den avdøde, overgrepsdømte milliardæren Jeffrey Epstein – der prinsen er beskyldt for å ha hatt sex med mindreårige. Med det er han spilt helt ut på sidelinjen i kongefamilien, og blir fratatt alle verv og titler.

2022 – Invasjonen av Ukraina: 24. februar invaderer Putins Russland nabolandet, og starter den største krigen i Europa siden andre verdenskrig.

15 britiske statsministre

Den første statsministeren dronning Elizabeth innsatte var født i 1874, den siste i 1975 – det 101 år mellom fødselsdatoene!

I sin første tale til den unge monarken for 70 år siden, trakk statsminister Winston Churchill opp lange linjer, og minnet om at «noen av de største perioder i vår historie har funnet sted under septeret til våre dronninger».

Den ferske statsministeren Liz Truss hyllet dronningen 70 år senere:

– Hun var ånden til Storbritannia, og den ånden vil leve videre.

Her er hele listen med britiske statsministre under dronning Elizabeth:

Winston Churchill

Anthony Eden

Harold Macmillan

Alec Douglas-Home

Harold Wilson

Edward Heath

James Callaghan

Margaret Thatcher

John Major

Tony Blair

Gordon Brown

David Cameron

Theresa May

Boris Johnson

Liz Truss

13 amerikanske presidenter

I 1951 møtte (da) prinsesse Elizabeth og prins Philip president Harry Truman. Senest i juni i år kunne dronningen skrive den 13. presidenten på listen, da Joe og Jill Biden besøkte Windsor Castle.

Den eneste sittende presidenten dronning Elizabeth ikke møtte som dronning, var Lyndon Johnson. Det gjorde imidlertid søsteren hennes, prinsesse Margaret, som døde i 2002.

Harry Truman

Dwight Eisenhower

John F. Kennedy

Richard Nixon

Gerald Ford

Jimmy Carter

Ronald Reagan

George H.W. Bush

Bill Clinton

George W. Bush Jr.

Barack Obama

Donald Trump

Joe Biden

Fem paver

I løpet av sin levetid møtte dronning Elizabeth II fem paver. Da hun møtte pave Pius XII i 1951, var hun prinsesse.

Ti år senere møtte hun pave Johannes XXIII, da som dronning.

Pave Johannes Paul II møtte dronningen tre ganger: i 1980, 1982 og 2000.

Dronning Elizabeth møtte pave Benedict XVI i 2010 og pave Frans i 2014.

15 norske statsministre

I løpet av perioden dronning Elizabeth II regjerte, rakk Norge å få 15 ulike statsministre.

Einar Gerhardsen

Oscar Torp

John Lyng

Per Borten

Trygve Bratteli

Lars Korvald

Odvar Nordli

Gro Harlem Brundtland

Kåre Willoch

Jan P. Syse

Thorbjørn Jagland

Kjell Magne Bondevik

Jens Stoltenberg

Erna Solberg

Jonas Gahr Støre

Statsminister Per Borten hadde dronningen til lunsj hjemme hos seg på gården i Flå i Trøndelag, der han lærte dronningen å spille Boccia. Kronprinsesse Sonja står i bakgrunnen med gul hatt og gule solbriller:

Samveldet

Erik Mustad, førstelektor i britiske studier ved Universitetet i Agder (UiA), sier til VG at det har vært en del endringer i Samveldet i løpet av dronning Elizabeths tid som regent.

Fremover vil det komme flere, mener han.

– Samveldet har sittet stille i båten fordi man har vært tilhenger av den britiske dronningen. Ingen har kritisert hverken henne eller det britiske kongehuset. Flere av samveldet-medlemmene har sagt at de ikke ønsker å gjøre noe med tilknytningen før etter dronning Elizabeth er død. Men nå vil det sikkert komme endringer fordi det er en ny æra.

Sør-Afrika og Nigeria er blant samveldetstatene som har gått ut og inn som medlemmer. Førstnevnte gikk ut og deretter inn igjen etter at apartheid opphørte, mens militærstyre og korrupsjon har ført til at Nigeria har gjort det samme. I dag er begge med i Samveldet.

Da hun døde, var dronningen statsoverhode for 14 land med Australia New Zealand og Canada som de største.