DON’T WORRY: Harry Styles på på filmfestivalen i Venezia for filmen «Don’t worry darling».

Chris Pine-representant: − Harry Styles spyttet ikke

En video av skuespillere Chris Pine og Harry Styles har gått viralt. Nå avkrefter en talsperson for Pine at Harry Styles spyttet på kollegaen.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– For å være tydelig, Harry Styles spyttet ikke på Chris Pine, sier en av Pines representanter til People.

Videoen som tirsdag gikk viralt stammet fra filmfestivalen i Venezia, hvor blant annet «Dont Worry Darling»-skuespillerne var samlet.

Flere har reagert på at da Styles skulle sette seg ved siden av Pine og kjæresten Olivia Wilde, kan det se ut som at han spytter i fanget til Pine.

På videoen kan man se at Pine klapper i det Styles nærmer seg ham – og i det han er rett ved siden stopper plutselig Pine klappingen, ser ned på bena sine og gir et blikk til publikum.

I kommentarfelt og på sosiale medier har flere spekulert og reagert – og hendelsen ble tirsdag omtalt av flere internasjonale medier.

Nå avkrefter en representant for Pine dramaet, og sier at Styles ikke spyttet på ham.

– Det er ingenting annet enn respekt mellom disse to mennene, og ethvert annet forslag, er et åpenbart forsøk på å skape drama som rett og slett ikke eksisterer, sier representanten til People.

– Dette er en latterlig historie – fullstendig oppspinn og resultatet av en merkelig illusjon på nettet som helt klart er lurende og gir mulighet for tåpelige spekulasjoner.

Harry Styles’ representant har ikke kommentert saken, skriver People.

Filmen, hvor Styles og Pine har en rolle, «Don't Worry Darling», er regissert av Olivia Wilde, og har fått kjørt seg av kritikerne.

Styles og Wilde har vært tause om kjærligheten, men det er en dårlig bevart hemmelighet at de to har et forhold.

Opprinnelig skulle Shia LaBeouf ha spilt rollen Styles endte med å ha.