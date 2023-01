SAMME SOFA SOM I 99: Covid-oppussingen har ikke gått helt smertefritt for Lars Vaular.

Albumanmeldelse Lars Vaular «Vintage Velour»: Opplett

Tyve år inn i karrieren er Lars Vaular skapt sin egen atmosfære. På godt og vondt.

ALBUM: Hiphop

Lars Vaular

«Vintage Velour»

(NMG/G-huset/Sony)

«Stilen e udødelig, kall det en karriere», kommanderer Lars Vaular på sitt første album på fire år, tyve år etter den første tolvtommeren med Freakshow.

Det går en sammenhengende fløyelstråd i både stil, holdning og karriere som også «Vintage Velour» lener seg på: Regnværsdagspoesi, romantisk føleri og breialt kjekkaseri pakket inn av beats som kan få være med både på fest, nachspiel og dagen derpå.

Et album som åpner i et Nicolas Winding Refn-inferno med brennende biler i en neonkledd by og ender i noe så hverdagslig som «En svær kis i en Nissan Leaf».

I løpet av den noe overraskende bilturen er den Økern-baserte bergenseren blant annet innom noe som personlige kjærlighetserklæringer i «Beamet ned fra en annen planet», selvbevisst parodisk navneslipping i «Kun legender i min kalender» og konkret politikk i «Vi går opp».

Det må sånn sett oppleves som en personlig seier for Vaular at Rolleforståelsesutvalget denne uken har konkludert med at det har foregått «svært uheldig rolleblanding» mellom ansatte i det offentlige politiet og den private Norsk Narkotikapolitiforening (NNPF).

Angelo reirene leverer kontrollert bredbent når han eier refrenget på «Gass, Gass», den eneste låten som virkelig kan måle seg med Vaular-bangere som «Rett opp og ned» og «Nøklene».

Kamara (som også var til stede på nesten private «Flere Steder Alltid» (2019)) blir en balansert og likefram del fra hun introduseres på «Fatboy Slim». For øvrig en låttittel som leverer på en av 2023s «føler du deg gammel nå»-markeringer. I sommer runder Norman «Fatboy Slim» Cook runder 60.

Helt ny produsent, i Vaular-sammenheng, Geir Øivind Hvidstens beats og produksjon er seigt mangfoldig og samtidig fløyelsmyk konsistent. Den kan oppleves noe atmosfærisk følende og uklart svevende i kantene.

Her slentres og fraseres det sterkt, med nesten-umulige, drivende rim og lyrisk åpne metaforer som snubler mot det genialt banale («vært ute i hard sjø, har du sett båten min?»). Og til tider det litt vel genuint banale, sannsynligvis bevisst sådan, i flyktningreisen i «Enveisticket».

Enkeltbitene på albumet er ikke like sterke som den opplevde helheten. Hvidsten farger derimot låtene i samme neonrosa sky som omslaget, og gjør «Vintage Velour» til en større helhet.

Siden covid-guarden ble senket har jeg opplevd Lars Vaular i så ulike situasjoner som et internt arrangement i Bergen og på en bitte liten festival i en bratt gressbakke i Hovdebygda, midt mellom Ørsta og Volda.

38-åringens evne til å skape et brennende dansegulv og engasjement av begge disse grupperingene er sentrale i forklaringen på hvorfor vi fremdeles forholder oss til ham. Eller som han selv påpeker i avslutningen: «Eg e en ung veteran, ingen nybegynner».

Det kan vi fint kalle en karriere.