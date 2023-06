ELEKTRONISK PIONEER: Björk begynte som pioneer på 1980-tallet. Er fremdeles pioneer i 2023.

TV-anmeldelse «Ekstase»: Nordiske danselys

Det er typisk nordisk å være god i elektronika.

«Ekstase - Historia om nordisk elektronika»

Svensk/norsk/dansk/finsk dokumentarserie i seks deler

Norske kommentarer: Njål Engesæth

På NRK TV fra lørdag 17. juni

Vises på NRK1 fra fredag 30. juni

Tre ting er alene god nok grunn til å binge denne nordiske samproduksjonen: Geir Jenssen, Biosphere, har stilt opp til intervju. Lene Nystrøm, Aqua, snakker dansk. Og NRKs Njål Engesæth har viet sin Florø-baserte bassrøst til å knytte sammen fortellingen om hvorfor synther og trommemaskiner låter mye bedre i nær-arktiske strøk.

Mer nøkternt enn sine presise og suverent tørrvittige observasjoner i «Lisenskontrølleren». LItt rart, siden den smått humørløse problemstillingen her er «Hvorfor er vi så flinke til å lage elektronisk musikk i Norden?».

Konklusjonen er ikke så humørløs som man skulle tro, men ligger litt i en parafrasering av Gro Harlem Brundtland: Det er typisk nordisk å være annerledes.

Tilnærmingen ligner den britiske indiedokumentaren «Nordic Disco Lights» (2016). Den hadde, til tross for navnet, kun fokus på norske forhold. I «Ekstase» jobber den nordiske allmenkringkastermuskelen for full trommemaskin. Og kanskje litt mye ekkokammerboks.

ELEKTRONISKE PIONEERER: Röyksopp begynte som unge pioneerer på 1990-tallet. Er fremdeles pioneerer i 2023.

Danskene blir ravepartypioneerer. Sverige viser seg fra sin mest untz-ete side. Finnene får forklare hvordan Darude kunne lage sandstorm og Alma hjelpe Miley Cyrus, mens de alltid kontrære islendingene drar fra Björk og GusGus til Kiasmos.

I Norge har vi derimot så mye på den globale elektroniske set-menyen at Röyksopp blir gjennomgangsfigurer og Alan Walker såvidt nevnes på utpust.

Større historiske linjer i nyere tid savnes. For eksempel at Charlie XCX slår gjennom med svenske Icona Pop og senere møter Sverige i sin interpolering av Stonebridges ikoniske remix av Robin S.’ «Show Me Love» i 2022.

At Geir Jensens kobling til Bel Canto fullstendig hoppes over er en forenkling som er til å leve med. Hvorvidt Avicii kunne hatt flere episoder alene er opp til en annen serie å ta seg av. Men når Robyn hovedsaklig er med som støttehjul til Röyksopp er det direkte underlig.

PIONEERER?: Aqua gjorde dansknorsk popmusikk til global landeplage på 1990-tallet. Fremdeles global landeplage i 2023.

Sånn blir det når man fint kunne laget flere sesonger, slik den utmerkede svenske podkasten «Dansmusikpodden» går i dybden, brukt en halv sesong på de svenske synthtprodusentene Teenage Engineering og Elektron, hvis eneste representasjon her er en kamerapasserende OP-1.

Og gjerne gått en runde til på om navnet «Ekstase» var like godt som SVT sitt mer presise «Nordic Beats».

Perspektivet til Mikal Telle om at det eklektiske geniet Bjørn Torskes tidlige innspillinger på mange måter er en slags forløper til folkeforføreren Kygo er kanskje det som viser hvor kort - og lang - avstanden er fra fødselshjelper for en sjanger til dominerende kommersiell suksess.

Eller hvordan mye faktisk har endret seg siden politi kastet folk ut fra raveparty på 1980-tallet. Der unnskyldningen var dopet, men realiteten var nok at de heller ikke likte dansingen.