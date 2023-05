TILSKUER: Runar Søgaard på fotballkamp mellom IFK Värnamo og IF Brommapojkarna på Finnvedsvallen 4. mai. Sønnen Amadeus Søgaard spiller for Brommapojkarna

Runar Søgaard etter fengselsoppholdet: − Jeg er hjemløs

Runar Søgaard (55) forteller til Aftonbladet at han ikke har noe sted å bo.

Søgaard slapp ut av fengsel i februar. Han hadde da sittet inne i 439 dager.

– Det føles deilig, sa han til Aftonbladet den gangen.

Men livet utenfor murene er ikke bare-bare.

– Jeg er hjemløs, sier han til samme avis nå og opplyser at han «sov i bilen her om natten».

Søgaard forteller at han hadde et tilfeldig bosted, men at alt bare var «kaos der».

– Som ville vesten, masse drapstrusler og politiaksjoner, så der ville jeg ikke bo, sier han og legger til:

– Man kan jo si at det skjer mer her ute enn på isolasjonscellen.

Søgaard er angivelig munter under intervjuet med Aftonbladet, men han innrømmer at det byr på utfordringer ikke å ha en fast base. Ikke minst fordi han er far til tre.

De to yngste, som han har med eksen Jessica Karlsson, kan derfor ikke bo hos sin far akkurat nå.

Kjendispredikanten startet soningen i Svartsjö rett utenfor Stockholm mot slutten av 2021, etter å ha blitt dømt til ett år og åtte måneders fengsel for skatteunndragelse og bokføringsbrudd.

Søgaard skulle vært prøveløslatt 9. januar i år, men 23 advarsler, ytterligere 11 rapporter om dårlig oppførsel og soning ved seks forskjellige anstalter, medførte utsettelse.

Nye bøker

Da han slapp ut fra fengsel, hadde Søgaard med seg mange esker med skriftlig materiale. Planen er å gi ut tre bøker.

Også i 2020 ga Søgaard ut bok, da med mange utleveringer av ekteskapet med Carola Häggkvist (56).

På Instagram har han varslet at det kommer nytt opptrykk neste uke, nå med to nye kapitler.

Norskfødte Søgaard er ellers kjent som livsstilscoach og foredragsholder. Nå tar han også sikte på å begynne som predikant igjen.

– Ja, jeg kommer til å begynne å tale på kirkelige arenaer. Det blir som å komme hjem på et vis, sier han til den svenske avisen.

Han forklarer for øvrig at han i disse dager blant annet livnærer seg ved å skrive kronikker. I tillegg skal han ha fått noe forskuddsbetaling for de planlagte bøkene.