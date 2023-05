Musikkmogul Gunnar Greve fotografert i mars i år.

Skatteetaten saksøker Gunnar Greve

Skatteetaten krever nær 2,5 millioner kroner for en ubetalt skatteregning, melder DN søndag.

Gunnar Greve har hatt stor suksess som manager, og representerer for øyeblikket verdensstjernen Alan Walker.

Nå er Greve saksøkt av Skatteetaten, som vil ha 2,48 millioner av Alan Walker-manageren.

DN melder at et oppdatert pandedokument viser at etaten har tatt pant i hans 280 kvadratmeter store villa for det ubetalte skattekravet.

I dokumentet opplyses det om at det er gjennomført en utleggsforretning 4.mai.

Ifølge DN forklarer Greve skattekravet med forsinket betaling av forskuddsskatten.

I februar skrev VG at Gunnar Greve etter ti år med stor suksess skulle flytte deler av virksomheten sin utenlands.

Bergenseren opplyste da at han skulle ta med seg sin samboer og sine to yngste barn (av fire), samt sine firbente følgesvenner, over til USA.

