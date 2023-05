ARTIST: Nroske Amanda Delara fra Nes har gjort stor suksess både i inn- og utland.

Amanda Delara i Netflix-prosjekt: − Utrolig spennende

Amanda Delara (25) sier hun ble håndplukket av den amerikanske stjernen Alicia Keys for å bidra i Netflix’ «Bridgerton»-spin-off.

– Det er utrolig spennende å være en del av dette samarbeidet, og det er en stor ære å være blant de talentfulle musikerne som er blitt valgt ut, sier Delara i en uttalelse til VG.

Forrige uke hadde «Bridgerton»-spin-offen «Queen Charlotte – A Bridgerton story» premiere på Netflix.

I den forbindelse har strømmegiganten nå lansert et musikalsk prosjekt hvor de har fått med seg den amerikanske sangeren Alicia Keys for å lage en ny versjon av hitlåten «If I Ain’t Got You».

Prosjektet har fått navnet «Queen Charlotte’s globale orkester» og består av over 70 kvinner med minoritetsbakgrunn fra verden over, står det i en pressemelding fra Netflix.

Blant artistene som er med er norske Amanda Delara.

STORT PROSJEKT: Delara (t.v) sammen med andre kjente artister som Ofentse, Alicia Awa, Alicia Keys, Amel Bachair, Rimon og Cherrie.

– Dette har føltes veldig viktig for meg å være en del av. Jeg har sett hele «Bridgerton»-serien selv og måten de får unge minoritetsjenter til å føle seg representert på i film og serie verdenen er utrolig viktig.

Delara sier prosjektet er en feiring av mangfold og kvinnelig historie.

– Keys har håndplukket oss fordi hun ser oss som en del av neste generasjon av ledere innen musikkbransjen, og det er utrolig inspirerende.

I musikkvideoen som er publisert på Netflix egen Youtubekonto dukker hun opp i kjent glamorøs Bridgerton-stil: Fjærhatt, rosa kinn og en lys kjole fra 1800-tallet.

– Det krevde ganske mye innsats å komme seg inn i disse kjolene, og ikke minst å gå med de. Jeg fikk et helt nytt nivå av respekt for skuespillerne som må bære disse i timevis hver dag når de gjør innspilling til denne serien, sier hun.

BRIDGERTON-LOOK: Amanda Delara sier det mest krevende med prosjektet var å ha på seg kostymet.

Delara sier hun er veldig glad og takknemlig for å være en del av prosjektet. Selve samarbeide med Keys setter hun også veldig pris på.

– Det er så klart gøy å jobbe sammen med en person som har mye av soundtracket til musikken jeg vokste opp med, og som er en av de største artistene i vår tid.

– Jeg slipper mitt debut albumet senere i år og fikk masse verdifulle råd fra Alicia Keys som betydde mye for meg.

Serien «Queen Charlotte – A Bridgerton story» fikk terningkast fire av VGs anmelder.