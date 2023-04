MELDTE SEG: Bam Margera var på rømmen etter å ha truet sin egen familie på livet.

Bam Margera overga seg til politiet

Etter flere dager på rømmen har «Jackass»-stjernen Bam Margera kommet til rette igjen.

Det er en talsperson for politiet i Pennsylvania som skriver dette på Twitter.

– Bam Margera overga seg til politiet i morges, skriver talspersonen.

Det ble utstedt arrestordre på den tidligere «Jackass»-stjernen tidligere denne uken, etter at han skal ha kommet med sterke trusler mot sin bror, Jess.

Politiet opplyser at det under et rettsmøte ble satt kausjon på 50.000 dollar.

Det var sist helg at Margera rømte til skogs etter en hendelse i familiens hjem i Pennsylvania. Det hele skal ha startet da Bam banket på sin brors soveromsdør tidlig søndag morgen og etterlatt en lapp med en truende beskjed, der han i klare ordelag skal ha advart broren mot å sende politiet på ham.

I familiens hus sist helg befant det seg også to kvinner, samt brødrenes far, Phil Margera.Det groveste som Bam Margera skal ha sagt til broren Jess, er – ifølge det Jess har forklart til politiet:

«Jeg dreper deg. Jeg putter en kule i hodet ditt», skal Jess Margera ha forklart at hans bror sa til politiet.

Bam Margera skapte en karriere hos villstyringene i TV-programmet «Jackass», men har de siste årene slitt med rusproblemer og har flere ganger vært i hendelser som har involvert politi.

I dette tilfellet blir det rettslig høring den 25.mai.