MÅ SONE: Tidligere realitydeltager Carl Aksel Jansen (27) må sone fengselsdommen.

TV 2: Carl Aksel Jansen må sone i fengsel

Tidligere realitydeltager Carl Aksel Jansen (27) må sone ett år og ni måneders fengsel etter brudd på narkotikaprogram.

Jansen ble i 2021 dømt til to år og fire måneder fengsel, men han slapp å sone straffen dersom han gjennomførte narkotikaprogram med domstolskontroll.

Han sto tiltalt for grovt bedrageri for over 4,5 millioner kroner, hvitvasking og kjøring i ruspåvirket tilstand. Jansen erkjente straffskyld eller delvis straffskyld for alle de 33 punktene i tiltalen.

Nå skriver TV 2 at han brøt vilkårene for narkotikaprogrammet etter å ha avgitt positive rusprøver og forlatt landet uten samtykke.

Ifølge kanalen ble Jansen stilt for retten i fjor høst og dømt til ett år og ni måneders fengsel. Denne uken avviste Borgarting lagmannsrett anken.

– Jeg er nødt til å ta en prat med min klient og vurdere hvorvidt vi skal anke denne avgjørelsen, sier forsvarer Petter Bonde til TV 2.

På Instagram skriver Jansen at han har fått tilbakefall.

«Ja, jeg stakk til Thailand for å komme meg vekk. Det har vært et ekstremt tøft og vanskelig år med store depresjoner og tilbakefall som nå gjør at jeg sitter i bruddsak. Som nå gjør at jeg skal sone», skriver han.

Jansen ble i 2021 også dømt til å betale erstatning i millionklassen til ofrene og bankene i saken.

– Jeg forstår at jeg har gjort feil, jeg er lei meg for det jeg har påført de fornærmede i saken og jeg skal betale for meg, sa han da.

I retten tegnet Jansen tegnet et bilde av et liv med omfattende rusmisbruk, og sagt at det kan gjøre det vanskelig for ham å huske alle detaljer i det han er anklaget for