BRØT: Vasstrand fotografert i august.

Jørgine Vasstrand brøt under Femundløpet: − Minne for livet

Alt gikk ikke etter planen for Jørgine «Funkygine» Massa Vasstrand (33) under Femundløpet. I dag valgte hun å bryte.

«To døgn med Femundløpet er over og jeg sitter igjen så stappfull av inntrykk og opplevelser at det kommer til å ta noen dager å lande!» skriver Vasstrand i et innlegg på sin Instagram-profil.

Treningsprofil og influenceren har de siste dagene tilbrakt utallige timer på en hundeslede, og tilbakelagt over 300 kilometer på snøen.

– Etter fem timers hvile og en kaotisk veterinærsjekk, ender det med at jeg må sette igjen tre hunder før jeg kjører ut fra Orkelbogen. En som hostet, en med ømt håndledd og en med stiv skulder. Blant disse min elskede Mummi. Lederhunden min og ryggmargen i spannet, skriver Vasstrand.

Videre skriver hun at fraværet til hunden Mummi ble merkbart, og da enda en hund begynte å hoste var valget enkelt:

– Jeg bryter løpet. Noe jeg, som uerfaren kjører, selvfølgelig er veldig forberedt på kunne skje, skriver Vasstrand.

Femundløpet er et langdistanse sledehundløp som går av stabelen hver vinter. Hundespannene starter i bergstaden Røros og kjører gjennom syv kommuner og det spektakulære landskapet i Trøndelag og Innlandet, før de returnerer til målgang i Røros.

I forkant av løpet la Vasstrand ut Instagram-innlegg hvor hun skrev at hun var «driva nervøs».

Hun hadde startnummer 132 og var med i klassen F450. I femundløpet konkurreres det i to klasser: Begrenset klasse på 450 km med inntil åtte hunder (F450) og åpen klasse på 650 kilometer med inntil 12 hunder (F650)

På femundløpet.no kommer det frem at Vasstrand brøt på Orkelbogen, etter å ha fullført 316 av 450 kilometer.

SKAL VISES PÅ TV: Jørgine «Funkygine» Vasstrand har fått sin egen dokuserie på TV 2 der hun har trent for å gjennomføre Femundløpet.

Tidligere i år ble det kjent at Vasstrand får sin egen dokuserie på TV 2 hvor man kan følge henne på veien mot målet om å gjennomføre Femundløpet.

– Hundekjøring er blitt noe helt spesielt for meg og det å faktisk kunne delta i et hundeløp ville vært helt magisk! Det er et hårete mål, men jeg tror man kan nå langt med lidenskap, knallhard trening og hjelp fra de beste folkene, sa Vasstrand i en pressemelding fra TV 2.

«Jørgine – alene med flokken» har premiere på TV 2 22. februar.