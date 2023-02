Kim Wigaard: − Jeg var redd i flere år

«Demenskoret»-dirigenten Kim Wigaard (34) måtte sette eget liv på vent for å ta seg av sin egen far. Han skjønte tidlig at noe var alvorlig galt.

Telefonen til Kim Wigaard ringer. Stemmen i andre enden sier det er fra politiet. Kim kjenner frykten bre seg i kroppen:

Gjelder det hans syke far? Er han skadd? Død? Har han begått et lovbrudd? Hvor er han?