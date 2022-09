IKKE LENGER SÅNN: Jason Momoa har nå klippet bort mesteparten av håret sitt.

Jason Momoa har kvittet seg med signaturlooken

I en video «Aquaman»-skuespilleren har postet på Instagram klipper han bort sin ikoniske hårfrisyre for å spre budskapet om en sak han brenner for.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

«Aloha alle sammen» sier Jason Momoa (43) i videoen før han ler og sier «gi meg de flettene».

I blant annet «Aquaman» og «Game of Thrones» har skuespilleren blitt forbundet med sitt lange hår – som ofte er samlet i en eller flere fletter.

I videoen han nå har postet på Instagram viser altså Momoa frem flettene sine – som ikke lenger er festet til hodet.

– Barberer av meg hodet, sier han i videoen og gir tydelig uttrykk for forandringer:

– «Oh man», der kjente jeg vinden.

Han sier årsaken til den drastiske forandringen er for å rette oppmerksomhet til en god sak – og at han ønsker å spre budskapet om å minske forbruk av engangsplastikk for å beskytte havet.

Momoa har i lengre tid engasjert seg for tematikken, og tidligere i sommer deltok han blant annet på FNs ungdomskonferanse i Portugal for å rette fokus mot arbeidet om å finne en internasjonal avtale om beskyttelse av verdenshavene.

Momoa er kjent fra en rekke serier og filmer, og hadde nylig premiere på sin tredje og siste sesong av serien «See». Senere i år blir han aktuell med filmer som «Slumberland» og «The Last Manhunt». Den neste «Aquaman»-filmen har planlagt premiere i 2023.