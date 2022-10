UNDERVURDERTE: Den danske dronning Margrethe skriver at hun ikke skjønte hvor kraftig hennes sønn prins Joachim ville føle seg berørt av at hun fratok hans barn kongelige titler.

Dronning Margrethe: − Jeg er lei meg

I et innlegg på det danske kongehusets Instagram-konto skriver dronning Margrethe at hun er lei seg for hvordan hennes sønn Joachim og familien reagerte på hennes avgjørelse om å frata hans barn titlene.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

«Jeg har som mor og farmor undervurdert hvor mye min yngste sønn og hans familie føler seg berørt. Det gjør et stort inntrykk, og det er jeg lei meg for», skriver den danske dronningen på Instagram mandag kveld.

Uttalelsen kommer etter flere dager med uro rundt hennes avgjørelse om å frata noen av barnebarna sine titler som prins eller prinsesse.

– Ingen skal være i tvil om at mine barn, svigerbarn og barnebarn er min store glede og stolthet, skriver dronningen på Instagram.

Forrige uke meldte det danske kongehuset i en pressemelding at fire av dronning Margrethes barnebarn blir fratatt sine titler som prins eller prinsesse ved årsskiftet.

Dette ble gjort «for at de fire barnebarna i større grad skal kunne forme sine egne liv uten å være begrenset av de spesielle hensyn og forpliktelser som en formell tilknytning til Kongehuset som institusjon innebærer», skrev kongehuset i en pressemelding.

UTTALER SEG: Dronning Margrethe snakker ut og sier hun er lei seg hvor hvordan sønnen hennes, prins Joachim, reagerte på avgjørelsen hennes.

I helgen sa prins Joachim at han ikke hadde snakket med dronningen etter nyheten om at hun fratar barna hans titlene.

Lørdag stilte han opp i et eksklusivt intervju med danske BT, der han og prinsesse Marie snakket åpent om det anstrengte forholdet til kronprinsparet Frederik og Mary.

– Det er komplisert, nemlig. Det er det, sa prinsesse Marie, til BT lørdag.

På spørsmål om de har snakket med kronprinsparet, svarte begge to «nei».

Heller ikke dronningen hadde tatt kontakt, ifølge prins Joachim.

Mandag kveld publiserte det danske kongehuset et innlegg hvor dronningen forklarer bakgrunnen for valget hun tok om barnebarna.

«Det er min plikt og mitt ønske som Dronning å sikre at monarkiet til stadighet former seg i pakt med tiden. Det forutsetter innimellom at det skal tas vanskelige beslutninger, og det vil alltid være vanskelig å finne det rette tidspunkt», skriver hun.

«Jeg har truffet min beslutning som Dronning, mor og farmor, men jeg har som mor og farmor undervurdert hvor mye min yngste sønn og hans familie føler seg berørt. Det gjør et stort inntrykk, og det er jeg lei meg for», skriver hun videre.

Det fremkommer ikke av dronning Margrethes innlegg på instagram om hun har snakket med sin sønn prins Joachim.