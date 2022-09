Kjendisklinikk mente forskning kunne bevise effekt: − Kritikkverdig

Skjønnhetsklinikken sendte 12 studier for å vise at deres bekkenbunns-stol har dokumentert effekt. Studiene er ubrukelige, mener en professor og en forsker VG har snakket med.

Debatten har rast etter at det ble kjent at Pia Tjelta, Vanessa Rudjord og Synnøve Skarbø skal åpne skjønnhetsklinikk.

Mye fordi klinikken brukte ordet «kvinnehelse» som en del av promoteringen.

Fredag fortalte VG om en av behandlingene klinikken skal tilby, en bekkenbunns-stol (Emsella).

Stolen var tema i podkasten «Synnøve og Vanessa» denne uken, og Rudjord sa at stolen kunne trekke musklene sammen 12.000 ganger.

Pia Tjelta, Vanessa Rudjord og Synnøve Skarbø gikk denne uken ut med at de skal åpne skjønnhetsklinikk sammen.

Ifølge nettsiden til produsenten kan stolen stramme opp bekkenbunnsmuskulatur og hjelpe mot inkontinens.

Klinikkens lege og medisinsk ansvarlig Karim Sayed, sa til VG at det finnes «rikelig med dokumentasjon» på at stolen fungerer.

VG fikk oversendt 12 studier som dokumentasjon.

Fysioterapeut og forsker Britt Stuge og professor Kari Bø ved Norges idrettshøgskole har gjennomgått studiene på vegne av VG.

Begge slakter studiene, og understreker at forskningen ikke kan brukes som dokumentasjon på at behandlingen fungerer.

Studier av dårlig kvalitet

Kari Bø forklarer at studiene som VG har fått tilsendt er av dårlig kvalitet, fordi ingen av studiene har brukt kontrollgrupper.

For at forskning skal være god, må studiene inkludere både personer som får behandling, og personer som ikke får den - kontrollgrupper.

Ved å sammenligne disse to gruppene kan man finne ut om en behandling har effekt.

Det er ikke gjort i disse studiene, ifølge Kari Bø og Britt Stuge.

– Disse studiene er før- og etter-studier, der det kun er personer som har fått behandlingen som er undersøkt. Man kan ikke bruke slike type studier for å si at noe har effekt. Dette er veldig dårlig forskning.

– Det er forkastelig at en lege påstår at det er god dokumentasjon når dokumentasjonen ikke holder mål, sier Bø.

Kari Bø er professor ved Norges idrettshøgskole og forsker blant annet på bekkenbunnsproblematikk.

Svarer på kritikken

VG har sendt kritikken fra Kari Bø og Britt Stuge til lege og medisinsk ansvarlig ved klikken, Karim Sayed.

– Dette er en relativt ny behandlingsform og det tar tid å få gjennomført store studier. Eksisterende studier er såkalte før og etter-studier hvor de som har brukt behandlingen er spurt, og har kommet med overbevisende tilbakemeldinger. Til sammen gjelder dette flere hundre pasienter, sier han.

– Det er ukontroversielt å si at denne teknologien kan fungere for styrking av muskulatur.

Sayed viser til maskinen EmSculpt, som bruker samme teknologi. Han sier at studier på denne maskinen har vist at man kan måle flere centimeter innstramming på bukmuskulaturen.

– Foreløpig foreligger det ikke langtidsstudier for denne ganske nye teknologien og det er ikke en behandling det er lett å gjøre randomiserte blinde studier av høyere kvalitet på - og jeg er naturligvis helt enig i at det hadde vært det beste, sier Sayed.

EMSELLA: En slik maskin for bekkenbunn-musklene skal brukes på den nye klinikken.

– Betenkelig og kritikkverdig

Britt Stuge har tidligere uttalt seg om denne bekkenbunn-behandlingen, og er svært kritisk til den.

Hun har også sett på studiene som VG har fått tilsendt.

– Det er svært betenkelig og kritikkverdig at en medisinsk ansvarlig og lege går ut og sier at vi har mye god dokumentasjon på dette. Fakta er at så langt jeg og flere kan se er det ikke noen dokumentasjon på at dette har effekt, sier Stuge.

Også hun påpeker at studiene ikke beviser medisinsk effekt. Hun beskriver dem som rapporter av pasienter før og etter behandling.

Britt Stuge er fysioterapeut og forsker. Hun er spesialist i kvinnehelse og en av Norges fremste eksperter på bekkenleddsmerter.

Stuge forteller at styrketrening av bekkenbunnsmusklene har god dokumentert effekt, og påpeker at det er gratis.

VG har også snakket med Siv Mørkved, professor ved institutt for samfunnsmedisin og sykepleie på NTNU.

Hun forteller, på generelt grunnlag, at det ikke finnes vitenskapelig dokumentasjon på at noen instrumenter gir signifikant tilleggseffekt til styrketrening av bekkenbunnsmusklene.

Vil gjøre behandlingen gratis ut året

Lege ved klikken, Karim Sayed, forteller at det medisinske universitetet Karolinska Institutet i Sverige er i gang med en omfattende studie på denne teknologien.

– Vi har også blitt spurt om vi kan inngå i en ny multisenter studie, og det har vi takket ja til. Dette vil bidra til enda bedre studier. Hvis Bø og Stuge er interessert snakker vi gjerne med de om hvordan de synes studiene bør designes, sier Sayed.

– For oss hadde det vært helt uaktuelt å tilby noe vi ikke føler oss sikker på faktisk fungerer.

Maskinen inngår som ett av mange andre tilbud i klinikken, sier legen.

– Først og fremst er vi en estetisk klinikk, la oss være klare og tydelige på dette. Men vi kommer til å tilby både gynekolog og hormonlege, og behandler da også plager i forbindelse med overgangsalderen.

– I 2022 kommer behandlingen med stolen til å være gratis, og vi inviterer både Bø og Stuge til å komme og prøve den.

– Hvorfor vil dere gjøre behandlingen gratis?

– Leverandøren har tilbudt seg å strukturere om avtalen slik at maskinen ikke koster oss noe før 2023. Det føles naturlig å kunne la folk få teste behandlingen. Særlig nå når det har blitt så stor oppmerksomhet rundt den, sier Sayed.

