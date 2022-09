STADIG FLERE: Det er ventet at flere hundre tusen briter ønsker å vise dronning Elizabeth den siste ære. Dette bildet er tatt torsdag formiddag, utenfor Westminster Hall

Står 30 timer i kø for å se dronning Elizabeths kiste

I løpet av natten og torsdag har køen av mennesker som vil se dronning Elizabeths kiste blitt nesten fem kilometer lang.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Det skriver flere britiske medier, blant annet The Telegraph.

Politi og frivillige gjør det de kan for å tilrettelegge forholdene best mulig for de sørgende. Det innebærer blant annet at det er satt opp toaletter langs ruten. De har også fått utdelt nummererte og fargede armbånd slik at de på den måten sikrer sin plass i køen.

En av dem som har stått lengst i køen, var BBC-journalist Kristian Johnson som endte opp med å plassere teltet sitt på fortauet i regnværet. Han var nummer 17 i køen, ventet 30 timer – og var blant de første som slapp inn i kirken onsdag.

– Jeg ble gjennomvåt og var slett ikke den eneste. Men jeg ble kjent med mange nye mennesker, forteller han i en reportasje han har skrevet.

KØ I NATTEN: Det er mange som vil vise dronningen en siste ære - noen hadde ventet siden tirsdag på å slippe inn i Westminster Hall onsdag. OVERNATTET UTE: Telt hvor folk overnattet preget bybildet i London rundt Westminster Hall tirsdag. SIKKERHETSSJEKK: Alle som skal inn i Westminster Hann og vise dronningen den siste ære, må gjennom en grudig sikkerhetskontroll. TIDLIG UTE: Mange var tidlig ute og det var kange køer utenfor Westminster Hall allerede onsdag.

– Synet av kisten gjorde meg veldig stolt. Dette var dronningen av England som tjente landet vårt på en fremragende, forteller Teresa Lee.

Westminster Hall er åpen 24 timer i døgnet frem til mandag morgen som er dagen for begravelsen.

Det er ventet at flere hundre tusen briter ønsker å vise dronning Elizabeth den siste ære. Tidligere i år hadde sittet på tronen i 70 år, det lengste en britisk monark noensinne har sittet.

Ifølge Daily Mail hadde britene allerede tirsdag slått seg ned på plenen foran Westminster Hall hvor dronningen skal ligge tildekket på en såkalt «lit de parade» fra onsdag til mandag morgen.

Ifølge Store norske leksikon er lit de parade en seng hvor liket av en berømt person ligger på utstilling, til ære og offentlig hyllest.

BBC skriver at de første som slapp inn i Westminster Hall onsdag ble helt overveldet av synet og begynte å gråte.