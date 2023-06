Niklas Baarli om flaggnekten: − Aldri mer Thon Hotels

Flere reagerer kraftig etter det tirsdag ble kjent at Thon Hotels har gått ut med Pride-flaggforbud.

Blant annet har den profilerte programlederen Niklas Baarli uttalt på Twitter at han aldri vil besøke Thon Hotels igjen.

«Aldri mer Thon Hotels! Stadig flere grunner til å velge Strawberry og andre aktivt inkluderende hotell», skriver han.

Baarli forklarer grunnen til uttalelsen på Twitter med at han ikke ønsker å støtte hoteller som ikke aktivt er inkluderende:

– Jeg tenker at det er for å være opp til folk selv hva de gjør. Jeg kommer til å velge hotellkjeder som er aktivt inkluderende og som heier på alle, sier han til VG onsdag.

Han reagerer kraftig på beslutningen til hotellkjeden:

– Dette er kjærlighet, ikke politikk! Jeg ble sjokkert da Thon Hotel nektet hotellene å heve prideflagget, ett år etter terroren mot det skeive miljøet, sier han.

– Thon Hotels uttaler at de ikke hever flagget fordi inkludering og mangfold skal favne alle. Hva tenker du om den uttalelsen?

– Jeg tenker det er sinnssforvirring. Jeg håper at han som har uttalt seg setter seg mer inn i hva mangfold og inkludering faktisk er, sier Baarli.

Også programleder og VGTV-profil Morten Hegseth har uttalt seg via Instagrams story-funksjon.

«Noe av det mest provoserende jeg har lest på evigheter. Thon Hotels nekter sine hoteller å heise Pride-flagget med begrunnelsen «inkludering og mangfold skal favne alle og vi ønsker å være nøytrale», skriver han blant annet.

Hegseth, som blant annet står bak serien Homoterapi, har ved flere anledninger satt søkelys på utfordringer det skeive miljøet står overfor.

På Instagram trekker han, i likhet med Baarli, frem at det er under ett år siden Zaniar Matapour åpnet ild under Pride-feiringen i Oslo.

«Det velger Thon å markere med å være med på å bygge opp under tesen om at det å være homo, lesbisk, bi, trans, etc. er å «ta stilling».

«Æsj! Siste gang jeg bor der. De homofobe kan få kose seg med de meget spesielle bordetapetene deres alene fra nå av», står det i innlegget.

Jan Thomas: – Dypt skuffet

Også Jan Thomas har tatt til sosiale medier.

På Instagram skriver han: «Da er det dessverre nok en gang på tide å bruke stemmen sin. Jeg klarer ikke å holde tilbake, jeg er så dypt skuffet.»

Jan Thomas skriver at saken skrek mot ham da han åpnet VG.

«De ansatte på Thon-hotellene får altså ikke heise regnbueflagget på jobb i år.

Konserndirektør Morten Thorvaldsen mener at hotellkjeden bidrar til mer inkludering ved ikke å heise regnbueflagget.»

«Det hjelper ikke hva du sier, Thorvaldsen: Det holder jo ikke. Å innta et slikt standpunkt, og dette bare ett år etter det tragiske terrorangrepet som rammet oss alle og stoppet Pride, gjør meg mye mer enn sint. Thon Hotels sårer meg så langt inn i sjela», skriver Jan Thomas videre.

«Og så hevder direktøren at kjeden vil være nøytrale? Som en klok mann en gang sa: You can’t argue with stupid. Men dette er ikke bare dumt, dette er en sur motvind i alt det fine som har skjedd etter angrepet.»

Samtidig skriver Jan Thomas at «det er ingen skam å snu», og ber Thon Hotels gå en runde til på avgjørelsen.

«Men mens vi venter på en klok revurdering, setter jeg sjøbein og boikotter fra i dag alle hotellene med deres logo. Og jeg er ganske sikker på at mange av mine venner blir med. Happy Pride!»

