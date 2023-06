Mia Gundersen går inn i politikken

Til høsten kan du stemme på Mia Gundersen under kommunevalget i Oslo.

Det sier hun til TV 2.

Kanalen skriver at hun har takket ja til en plass på valglisten til Folkestyret i Oslo, og er i dag å finne som kandidat nummer fem.

– Folkestyret er en folkebevegelse og ikke et politisk parti, noe jeg selv har savnet. Derfor appellerte det til meg, sier skuespilleren og sangeren til God kveld Norge.

Det er totalt ni kandidater er på Folkestyrets liste.

Ifølge TV2 mener Gundersen at det er lite handlingsrom for folkevalgte og politikere å

snakke på vegne av befolkningen, og at makten har forsvunnet ut av folkets hender.

– Folkestyret vil styrke individets frihet gjennom et mer desentralisert folkestyre, og de vil utgjøre en motvirkende kraft til økende sentralisering av makt og bruk av kontroll, sier Gundersen til God Kveld Norge.

LEDER: Susanne Heart i Folkestyret

Ifølge Susanne Heart, Folkestyrets leder, er partiet en interesseorganisasjon som skal være partinøytralt.

– Folket skal få tilbake den demokratiske makten. Vi har ti demokratiske prinsipper som vi alle i Folkestyret enes om. Alle kandidatene på listene stiller likt foran valget, og så er det folket som bestemmer, sier hun til TV2.

Hun er også svært tilfreds med å ha fått med seg Mia Gundersen på laget.

– Jeg er utrolig stolt over å ha med Mia. Hun har et stort hjerte, og veldig mange klare og kloke tanker, sier hun.

– Vi oppfordrer hele Norges demos til å samles i EN folkebevegelse for å innføre ekte demokrati i Norge, står det på Folkestyrets hjemmeside.