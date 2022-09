BEKYMRET: Tvillingsøstrene Wanda og Vita Mashadi er bekymret etter å ha fulgt med på det som skjer i Iran.

Vita og Wanda er urolige for det som skjer i Iran

Tvillingene er født og oppvokst i Norge, men har mye familie i Iran. Nå er de urolige for familien sin, og moren som er på ferie i landet.

– Det er helt uvirkelig. Jeg har jo tenkt på hvor privilegert jeg er som bor i Norge, de gangene jeg har vært i Iran og besøkt familie. Men det er ikke før nå jeg virkelig blir ordentlig minnet på hvor heldig og privilegerte vi er, som bor her i Norge, sier Vita Mashadi til VG.

Hun og tvillingsøsteren Wanda Mashadi har gjort seg kjente som influencere og er stadig vekk å se på norske skjermer. Den siste tiden har de fulgt med på det som skjer i Iran. De er tydelig preget av hva som skjer.

– Det er vanskelig å forklare, for det er nesten umulig å sette seg i en slik situasjon som det som skjer i Iran nå. Men jeg har den siste tiden virkelig innsett hvor takknemlig jeg er for at mamma og pappa flyktet fra Iran, fordi de var fast bestemt på at den dagen de skulle få barn, så ønsket de at barna skulle få en trygg og stabil fremtid med alle muligheter foran seg, sier Vita.

Tvillingene er født og oppvokst i Norge, men forteller at hele storfamilien bor i Iran. De har selv vært der to ganger som voksne.

PROTESTER: Søndag var den tiende kvelden med protester og demonstrasjoner i Iran, til tross for advarsler fra iranske myndigheter.

Situasjonen føles ekstra nær for tvillingene

Søndag var den tiende kvelden med protester og demonstrasjoner i Iran, til tross for advarsler fra iranske myndigheter. Mens alt dette pågår, befinner moren til tvillingene seg i Iran.

– For øyeblikket er mamma i Iran, noe som gjør hele situasjonen ekstra nært og ubehagelig for oss. Hele familien vår bor også i Iran, så det er klart vi er urolige, sier Vita.

I et forsøk på å stoppe protestene har iranske myndigheter stengt av internett i store deler av landet. De har også blokkert tilgangen til sosiale medier som Instagram og WhatsApp.

– Jeg har jo tatt det litt for gitt å kunne kommunisere med mamma hver dag når hun er i Iran. Men den siste tiden så har jeg følt på en uro og bekymring av å ikke høre fra mamma hver dag, som jeg aldri har kjent på før, sier Vita.

– Jeg synes det er skummelt og ubehagelig å tenke på at mamma eller resten av befolkningen blir såpass kontrollert, at til og med kommunikasjon med oss «utenfra» ikke lengre er en selvfølge, legger hun til.

DØD: 22 år gamle Mahsa Amini døde 16. september. Hennes dødsfall er grunnen til at det nå er store protester i Iran.

Dette er saken:

Hva har skjedd: De siste dagene har det vært store protester over hele Iran. Myndighetene i Iran har oppjustert det offisielle dødstallet etter demonstrasjoner til 35. Den Oslo-baserte menneskerettsorganisasjonen Iran Human Rights melder at 50 personer er drept i demonstrasjonene, skriver NTB. Bilder og video filmet av demonstrantene, viser iranske kvinner som blant annet river av seg hijaben og klipper av seg håret.

Grunnen: 22 år gamle Mahsa Amini. Hun ble i forrige uke pågrepet av moralpolitiet. Årsaken var at hun hadde tatt på hijaben på feil måte, ifølge flere utenlandske medier. 22-åringen døde mens hun var i varetekt. Politiet i Iran mener hun døde av hjerteinfarkt. Familien til 22-åringen avviser at hun hadde problemer med hjertet. BBC har rapportert at vitner så politiet slå henne til døde.

