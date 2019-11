OPPGJORT: Fergie og Josh Duhamel på en galla i Los Angeles mens de fortsatt var et par. Foto: Pontus Höök / NTB scanpix

Nå er Josh Duhamel og Fergie skilt

Stjerneparet har brukt to år på å forhandle frem skilsmisseavtalen.

Filmstjernen Josh Duhamel (47) og den tidligere The Black Eyed Peas-frontfiguren Fergie (44) har omsider signert avtalen som innebærer at det åtte år lange ekteskapet formelt er avsluttet. People og andre amerikanske medier melder at skilsmissen nå er registrert i Los Angeles County Court.

Selv om de to brøt med hverandre høsten for to år siden, var det først i mai i år at Fergie søkte om skilsmisse. Tidligere i år skal retten ha varslet Duhamel og Fergie om at hele søknaden kunne bli avslått dersom de ikke fylte ut de nødvendige papirene innen 16. oktober. Det skal de så ha sørget for å gjøre.

Årsaken til bruddet er aldri blitt utdypet. Detaljene fra skilsmisseavtalen er heller ikke kjent.

Paret, som ble smidd i Hymens lenker i januar 2009 etter å ha vært kjærester i nesten fem år, har en seks år gammel sønn sammen.

Da separasjonen ble kunngjort i september 2017, lød det fra partene i fellesskap:

«Med stor kjærlighet og respekt for hverandre bestemte vi oss tidligere i år for å separeres. For å gi familien mulighet til å tilpasse seg, ville vi holde dette privat før vi innviet offentligheten. Vi vil alltid stå sammen om å støtte hverandre og familien.»

Helt siden i fjor sommer har det vært spekulert på om Duhamel har innledet et forhold til den 17 år yngre skuespilleren Eiza Gonzales (29). De to har imidlertid til gode å bekrefte den angivelige romansen.

Mens amerikanske Duhamel er kjent fra TV-serier som «All My Children» og «Battle Creek», samt filmer som «Safe Haven» og «Life As We Know It», er meksikanskfødte Gonzales kjent fra filmen «Baby driver» og serien «From Dusk Till Dawn». Hun er i tillegg modell og sanger.

