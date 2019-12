SNIPP, SNAPP, SNUTE: Agna Hollekve er ute av «Farmen» etter å ha tapt semifinalen mot Erik Rotihaug. Foto: Alex Iversen, TV 2

Agna Hollekve er ute av «Farmen»: – Flaks for de andre at jeg ble syk

Den borreliose-syke deltageren måtte gi tapt i semifinalen. Her er de to som utgjør høstens store «Farmen»-finale.

For mindre enn 10 minutter siden

Da er det klart: Erik Rotihaug (24) og Ingebjørg Monique Haram (31) er klare for «Farmen»-finalen søndag kveld. Agna Hollekve (47) er imidlertid ute av kampen etter å ha tapt semifinalen i melkespannholding mot sin gode venn, Rotihaug.

Exiten til tross: 47-åringen fra Sogndal lar seg ikke knekke.

– Det var helt greit, egentlig. Jeg var i relativt dårlig form, så da jeg tapte den konkurransen føltes det faktisk helt ok. Selv om jeg kjente at jeg hadde mer å gi. Jeg skulle bare rette ut armen min, men var litt uheldig, sånn at spannet falt nedi. Det var i hvert fall godt at jeg røk mot Erik og ikke noen andre, sier hun til VG.

«Farmens» semifinale ble spilt inn dagen før finalen, og Hollekve klarte å holde spannene i cirka fem og et halvt minutt før hun måtte gi tapt.

– Etterpå sa Erik at han hadde klart å holde ti sekunder til, men ikke mer enn det, forteller hun med et smil.

Hollekve har denne høsten fått mye oppmerksomhet, spesielt etter at hun ble bitt av flått og pådro seg sykdommen borreliose, som gjorde at hun ble svakere og svakere - og til slutt fikk store lammelser i ansiktet.

les også Her gifter «Farmen»-Vibecke seg med mannen på en golfbane i Florida

– Tror du borreliosen svekket deg i melkespannkonkurransen?

– Ja, det tror jeg. Hadde jeg sluppet unna denne sykdommen tror jeg helt sikkert at jeg hadde vært sterkere. Men jeg skal ikke skylde på det, jeg gjorde så godt jeg kunne og hadde ikke mer å gi den dagen. Det var min skjebne. Og så var det flaks for de andre at jeg ble så syk.

Og:

– Melkespann er ikke min beste gren uansett, men det er noe med det at om man ikke har krefter til vanlige ting, da har man heller ikke krefter til annet. Det henger sammen, dette.

JEVN KAMP: Ifølge Agna, uttalte Rotihaug etter semifinalen at han kun hadde klart å holde spannene i ti sekunder til. Foto: Alex Iversen, TV 2

Agna, som gikk ned cirka 15 kilo i løpet av innspillingsperioden, bruker lite energi på å ergre seg over at seier i «Farmen» var så nære, men likevel så langt unna. Vinneren av reality-programmet stikker av med en hytte og en bil til en verdi av om lag én million kroner.

FINALEKLARE: Ingebjørg Monique Haram (i midten) og Erik Rotihaug utgjør høstens «Farmen»-finale. Agna Hollekve er ute. Foto: Alex Iversen, TV 2

– Akkurat premien betyr ikke så mye for meg. Jeg har hus, jeg har bil og jeg har hytte. Men jeg liker jo konkurranser, og i den sammenheng kunne jeg gjerne tenkt meg å være i finalen. Men jeg var utslitt. Oppbrukt. Så det var på en måte godt å slippe finalen og, sier Agna Hollekve til VG.

Publisert: 08.12.19 kl. 20:20

Foto: Bane NOR

Mer om