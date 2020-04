2019: Prinsesse Anne på Buckingham Palace sammen med prins Harry og da gravide hertuginne Meghan i mars i fjor. Foto: Dominic Lipinski / PA Wire

Prinsesse Anne retter pekefingeren mot unge kongelige

Britiske prinsesse Anne (69) mener de yngre generasjonene i kongehuset prøver å finne opp hjulet på nytt.

Det hører med til sjeldenhetene at prinsesse Anne, søsteren til prins Charles (71) og dermed tanten til prins William (37) og prins Harry (35), stiller opp i intervjuer. Nå har hun gjort det.

I en samtale med kongereporter Katie Nicholl for bladet Vanity Fair snakker den 69 år gamle prinsessen om sitt liv i kongefamilien.

Artikkelen er ledsaget av en rekke nye og gamle bilder. Et ungdomsbilde pryder forsiden av det velrenommerte bladet, sammen med tittelen «Royal rebel (kongelig rebell)».

COVERPRYD: Prinsesse Anne som ung kvinne. Foto: Faksimile, Vanity Fair

Prinsesse Anne snakker blant annet om hvordan hun har jobbet med ulike veldedighetsprosjekter opp gjennom årene, og hvor viktig det har vært for henne å basere seg på både egne erfaringer og erfaringer kongehuset har gjort seg gjennom mange tider.

Hun nevner spesielt Save The Children, en av hennes hjertesaker, og forklarer at hun første etter ti års jobb med organisasjonen følte seg trygg nok til å delta i offentlig debatt om virksomheten.

– Jeg tror nok ikke den yngre generasjonen forstår hva jeg har drevet med tidligere. Og sånn er det jo ofte, ikke sant? Man ser ikke nødvendigvis tilbake på tidligere generasjoner og sier «Å ja, dere gjorde det på den måten», eller «Har dere gjort det?», sier Anne i bladintervjuet og føyer til:

– I disse dager er de mer ute etter å gjøre ting på en helt ny måte, sier Anne uten å presisere hvilke medlemmer i kongefamilien hun sikter til.

Prinsessen fortsetter hjertesukket:

– Samtidig er jeg allerede i gang og kan si at «Vær så snill, ikke finn opp akkurat dette hjulet på nytt. Vi har vært der og gjort det allerede. Noe av dette funker ikke, og dere må gå tilbake til opprinnelsen».

KONGEFAMILIEN: Prins Charles, prins Philip, hertuginne Camilla, dronning Elizabeth, hertuginne Meghan, prins Harry, prins William, hertuginne Kate og prinsesse Anne på slottsbalkongen i 2018. Foto: Chris Radburn / X06614

Daily Mail mener imidlertid at uttalelsen kan være et stikk til prins Harry og hertuginne Meghan (38), som nylig trakk seg ut av kongehuset og flyttet utenlands.

I forrige uke røpet prinseparet også at de starter en ny organisasjon med navnet Archewell.

I fjor sommer – et halvt år før de slapp «bomben» om at de går sine egne veier – valgte Harry og Meghan å trekke seg ut av stiftelsen The Royal Foundation, som de drev sammen med prins William og hertuginne Kate (38).

Prinsesse Anne er ikke den som figurerer hyppigst i blader og aviser, men hun forsikrer overfor Vanity Fair at hun har en travel timeplan – som hun alltid har hatt.

I 2019 skal 69-åringen, dronningens eneste datter, ha stått for 500 offisielle oppdrag.

BRYLLUPSGJEST: Prinsesse Anne i bryllupet til prins Harry og Meghan i 2018. Foto: GARETH FULLER / POOL

15. august fyller Anne 70 år. Hun har ingen planer om å pensjonere seg. Prinsessen mener hun har de beste forbildene å leve opp til, sin egen mor og far – dronning Elizabeth (93) og prins Philip (98).

Prins Philip pensjonerte seg ikke før i 2017, da han var 95. Dronningen, som runder 94 år i neste uke, 21. april, holder fortsatt tempoet som regent.

– Jeg skal innrømme at de har hengt i stroppen mye lenger enn jeg hadde forutsett, men vi får se, sier prinsesse Anne om foreldrene.

Anne, som har vært gift med Timothy Laurence (65) siden 1992, har barna Zara (38) og Peter Phillips (42) med eksmannen Mark Phillips (71).

