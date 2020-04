INFLUENCER: Kristina Andersen ber om unnskyldning. Foto: PRIVAT

Toppblogger tråkket i salaten: – Jeg er lei meg

Kristina Andersen (29) forklarer at hun ikke kjente til coronaregelen om at man ikke skal samles flere enn fem mennesker.

Influenseren fikk kraftig på pukkelen da hun i påsken skrev på bloggen sin at hun hadde invitert familien på besøk. Det viste seg nemlig at antall gjester var flere enn det som er i tråd med helsemyndighetenes regler i forbindelse med coronaviruset.

Kritikken haglet fra følgere. Andersen skriver på i et innlegg onsdag at hun fikk sjokk da hun logget inn på bloggen etter å ha postet bilder av mat og pent dekket bord.

«Jeg skjønte virkelig ingenting», skriver influenseren, som i ettertid har innsett at hun ikke var oppdatert på coronareglene. Andersen mente det var tillatt å være ti mennesker samlet, og ikke bare fem. Først forsvarte hun samlingen i kommentarfeltet på bloggen, før hun senere valgte å stenge hele kommentarfeltet.

«Jeg skal ikke bortforklare, for ja – jeg tråkket i salaten her. Men en ting må jeg si. Tror dere virkelig at jeg faktisk hadde vært dum nok til å holde denne middagen og på toppen av alt blogge for flere tusen mennesker at jeg hadde hatt besøk – hvis jeg virkelig var klar over at jeg brøt retningslinjene?», skriver hun og forsikrer at hun beklager.

Andersen hadde ikke tenkt å kommentere kritikken offentlig, men skriver til følgere «at hun skjønner hun må».

Legger seg flat

29-åringen forklarer til VG at hun ikke ønsker å uttale seg utover det som står på bloggen, men når VG spør hvorfor hun omsider valgte å kommentere kontroversen, svarer hun på SMS:

– Fordi jeg fikk så sterke negative reaksjoner fra følgerne mine for å ha hatt besøk av foreldre og svigerforeldre. Jeg er lei meg for at jeg gjorde en feil, og kan ikke annet enn igjen å legge meg flat, sier Kristiansands-kvinnen.

Kristina Andersen har blogget i over ti år og er blant Norges største influencere. Hun beskriver den ferske blemmen som «flau» og betror at hun har vært og er svært fortvilet.

