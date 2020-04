IKON: Paul McCartney, her på en filmpremiere i New York for et par år siden. Foto: Charles Sykes / TT NYHETSBYRÅN

Paul McCartney tordner mot Kina: – De må skjerpe seg

Beatles-legenden (77) er i harnisk over kjøttmarkedene i Kina og mener at nasjonen like gjerne kunne sluppet atombomber.

Nå nettopp

– Hvem det nå enn er som er ansvarlig for dette, så er vedkommende i krig med selve verden, uttalte Paul McCartney i et intervju med Howard Stern (66) på «The Howard Stern Show» tirsdag.

Det er coronoaviruset han sikter til og mistanken om at den dødelige spredningen mistenkes å ha opphav nettopp i et såkalt våtmarked i Kina. Viruset dukket først opp på et sjømatmarked i byen Wuhan, der det ble solgt en rekke levende ville dyr.

Forskere var tidlig ute med å antyde at viruset kan stamme fra flaggermus. De omstridte markedene, der det er tillatt å selge eksotiske dyr som mat, har lenge vært gjenstand for debatt, ikke minst nå.

For McCartney, engasjert dyreverner og vegetarianer, er det viktig å være med å legge press på Kina for å få stoppet praksisen.

– Jeg håper at kinesiske myndigheter nå vil si at «OK, folkens, nå må vi bli superhygieniske. La oss innse at det er litt middelaldersk å spise flaggermus», sier det britiske popikonet i radiointervjuet.

Macca oppfordrer andre profilerte personer til å stå opp sammen med ham i kampen mot kjøttmarkedene.

– Det er ingen dum idé. Tvert imot er det en veldig god idé. De trenger ikke at alle disse menneskene som dør, sier han om den kinesiske tradisjonen.

– De må skjerpe seg, og kanskje er det dette som vekker dem. Hvis ikke, vet jeg ikke hva som skal til. De kan like gjerne slippe atombomber, for dette påvirker hele verden, lyder det i kraftsalven fra 77-åringen.

McCartney sammenligner våtmarkedene med tidligere tiders slavepraksis, og peker på at ett sted må man sette stopper for hva man tillater å bevare av tradisjoner.

Til tross for at Kina i likhet med de fleste andre land har undertegnet konvensjonen om internasjonal handel med truede arter (CITES), som forbyr all handel med blant annet den mistenkte smittebæreren pangolin, smugles det årlig store mengder til Kina, der de brukes som mat og i tradisjonell medisin.

Morrissey: – Underarter

For ti år siden vakte en annen britisk musikkartist oppsikt og harme ved å uttale seg bombastisk om det kinesiske folket. I et intervju med avisen The Guardian sa rocker Morrissey (60) at «man kan ikke unngå å føle at kineserne er en underart».

Det var landets behandling av dyr som fikk den ivrige dyrevernsforkjemperen og vegetarianeren til å se rødt.

Morrissey, som er kjent for sine nådeløse ytringer når det gjelder kjøttindustrien, fikk til gjengjeld massiv kritikk for å uttale seg som han gjorde om kinesere. Blant annet ble han beskyldt for rasisme, noe han tok sterkt avstand fra.

– De som har sett disse grusomme bildene fra kinesiske katte- og hundemarkeder, der dyr blir flådd levende, noe som ikke er til å holde ut å se på, så kan de ikke hevde at Kina er en omsorgsfull nasjon, raste han.

– Det finnes ingen lover for dyrs rettigheter i Kina, og dette resulterer i den verste dyremishandlingen og ondskapen på planeten. Ingen kan forsvare det, lød det fra musikeren.

Morrissey har ikke kastet seg ut i noen offentlig debatt om coronaviruset. 25. mars postet han imidlertid en link på Twitter til en artikkel der det står at flere av hans låter nå blir brukt i disse isolasjonstider, deriblant «Meat Is Murder»:

Publisert: 15.04.20 kl. 10:54

