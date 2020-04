Aune Sands erotiske bibelflørt

Når Aune Sand (54) blir bedt om å lese fra Bibelen, er det ingen som bør være overrasket over at det handler om den erotiske «Høysangen».

Nå nettopp

– Jeg ble veldig glad og takknemlig for henvendelsen fra Bibelselskapet. Jeg ringte til mamma og pappa og fortalte at jeg skulle lese fra Bibelen, og de gledet seg med meg, sier Aune Sand til VG og legger til at det gjør godt å få bruke stemmen sin til å formidle Bibelens budskap.

Bakgrunnen for videosnutten er å vise at Bibelen rommer mange flere tekster enn det mange er klar over, opplyser Dan Aksel Jacobsen som er salgs- og markedssjef i Bibelselskapet, Verbum forlag.

les også Marianne Aulie og Aune Sand har blitt foreldre for andre gang

– «Høysangen» er blant de bøkene i Bibelen som siteres minst, men kanskje leses mest i smug. Den har tidvis en sterkt erotisk ladet hyllest av kjærligheten. Men teksten er svært vakker, og det synes vi Aune Sand viser. Det er vel få som kan lese «Høysangen» med slik lidenskap og troverdighet som Aune Sand, sier Jacobsen til VG.

Han sier at Bibelselskapet med denne videoen, som de vil spre i sosiale medier til uken, vil oppfordre alle til å oppdage og utforske kjærligheten, både i livet og i Bibelen, denne spesielle våren med coronakrise.

les også Aune Sand gjør comeback i «Skal vi danse»

I Aune Sand fant de en trofast leser av verdens mest leste bok.

– Mormor leste fra Bibelen hver dag. Den roen hun omga oss med, har formet oss søsken. I oppveksten var mamma og pappas kjærlighet til oss barna og deres livsvei formende for hvordan vi har valgt å leve våre liv, sier Sand og utdyper nærmere hva han mener:

– At individet er hellig og ukrenkelig, at alle mennesker har likeverd, lik rett til kjærlighet og håp. Det å se lykke i andres øyne, er den største velsignelse. Når jeg leser Bibelen i dag, kjenner jeg igjen stemninger fra barndommen og gleden over livet - troen på fremtiden og håp for menneskene har fulgt oss inn i voksen alder, sier Aune Sand.

les også Fredriksstad Blad trakk kvinnedagen-dikt fra Aune Sand

Kunstneren mener Bibelen er en rettesnor for hvordan man bør leve og at den gir håp om en bedre verden.

– Jeg opplever «Høysangen som et kjærlighetsdikt. Det er mulig å tolke den som en lignelse om Jesus og kirken - det ene trenger ikke å utelukke det andre.

– Er «Høysangen» ditt favorittparti i Bibelen?

– Det er mange perler i Bibelen, men for meg står Bergprekenen veldig sterkt.

Publisert: 18.04.20 kl. 20:12

Fra andre aviser