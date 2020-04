Roald og Nina Øyen i Frankrike: – Vettskremt om viruset hadde rammet oss

NRK-veteran Roald Øyen og kona er i risikogruppen, og befinner seg fortsatt i koronarammede Frankrike. Én time om dagen får de være utendørs. Da de ble stående for nær et vennepar, kom et helikopter og svirret over dem.

– Denne pandemien gjør et sterkt inntrykk på oss. TV-reportasjene er mange og sterke. Vi har selv et vennepar som er blitt smittet av coronaviruset, og som har havnet på sykehus.

