PÅ VIDEOLINK: Prins William og hertuginne Kate har også tidligere i coronakrisen dukket opp ulike steder via videolink. Her snakker de med ansatte og lærere ved Casterton Primary Academy 8. april.

Prins William og familien i TV-sketsj for veldedighet

Prins William, hertuginne Kate og barna dukket overraskende opp på BBCs innsamlingsaksjon «The Big Night In» torsdag – i en «Blackadder»-sketsj der prinsen spilte seg selv.

BBCs sending torsdag kveld var et samarbeid mellom de årlige innsamlingsaksjonene Comic Relief og Children In Need.

Den britiske prinsen deltok i en sketsj sammen med skuespiller, tv-vert og komiker Stephen Fry , der sistnevnte figurerte som en av sine klassiske rollefigurer fra TV-serien «Blackadder» («Sorte Orm») sesong 2, lord Melchett – dronning Elizabeth I sin politiske rådgiver.

Torsdag var lord Melchett imidlertid etterkommer etter seriefiguren, prins Williams rådgiver og leder av den kongelige husholdningen.

Prins William klager over at hjemmeskolen til barna er et mareritt og ber om råd til TV-tittingen, som han sier er et helvete nå som det ikke kommer nye episoder av «Eastenders» («Østkantfolk»).

Når Melchett foreslår Netflix-serien «Tiger king», avfeier prinsen ham med at han forsøker å unngå serier om kongelige.

På slutten av sketsjen deltar hertuginne Kate og de tre barna deres og klapper for alle helse- og omsorgsarbeidernes innsats i landet.

