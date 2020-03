FAR OG SØNN: Tidligere kong Juan Carlos og kon Felipe avbildet under en seremoni i det spanske kongehuset i 2014. Foto: JUAN MEDINA / X01625

Kong Felipe fraskriver seg arven fra faren

Spanias kongehus kunngjorde søndag at kong Felipe (52) ikke vil ha noen privat arv fra sin far (82) når den tid kommer. Felipe fratar også faren det årlige stipendet.

Beslutningen følger i kjølvannet av at tidligere kong Juan Carlos er under etterforskning av sveitsiske myndigheter for påståtte økonomiske uregelmessigheter.

Kong Felipe har også valgt å frata sin far det årlige stipendet han har fått siden han abdiserte i 2014 og overlot tronen til sønnen, skriver AP.

Kontroversen dreier seg om en konto i Sveits, som etterforskerne mener den tidligere kongen har med å gjøre. Kontoen mottok angivelig i 2008 nærmere en milliard kroner fra Saudi-Arabias avdøde kong Abdullah. Britiske medier melder at Felipe har stått som begunstiget når det gjelder et av farens fond i utlandet.

Kong Juan Carlos ble personlig utpekt av Spanias diktator Franco til å overta som statsleder etter Francos død i 1975. Den nye kongen utmerket seg raskt med å drive gjennom omfattende demokratiseringsprosesser i landet. Spanskekongen ble i en årrekke regnet for å være en av de aller mest populære monarkene i verden.

Det siste året før abdiseringen var oppslutningen imidlertid synkende. Korrupsjonsetterforskningen mot hans datter, prinsesse Cristina og hennes ektemann, var medvirkende årsak. Juan Carlos’ popularitet ble heller ikke styrket da det i 2012 ble avslørt at han hadde reist på luksuriøs elefantjakt i Botswana midt under Spanias finanskrise.

Publisert: 15.03.20 kl. 21:56

