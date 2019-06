Norske Lasse vant italienske «Skal vi danse»: – Det sitter paparazzier utenfor

Tilbudene står i kø før Instagram-kjendis Lasse Løkke Matberg etter at han gikk til topps i den italienske dansekonkurransen «Ballando con le Stelle».

Nå nettopp







Nå åpner han opp for muligheten til å delta i den norske versjonen av programmet.

Sammen med dansepartneren Sara DiVaira vant Lasse Løkke Matberg fra Verdal den italienske dansekonkurransen «Ballando con le Stelle» natt til lørdag. I dag våknet han til hundrevis av meldinger på telefonen og Instagram.

Han har likevel ikke fått kjenne ordentlig på følelsen av å ha vunnet. Nattens feiring besto nemlig av MR- og røntgenundersøkelse for hans del. For finalen var ikke uten dramatikk, Matberg måtte tilbringe natten på sykehus.

– Jeg kastet Sara opp i været. I kampens hete var jeg så fokusert på det neste steget i koreografien at jeg glemte å ta imot henne skikkelig. Det gikk hardt utover armene, sier Lasse Løkke Matberg til VG lørdag ettermiddag.

NUMMER ÉN: Lasse Løkke Matberg og dansepartner Sara DiVaira gikk helt til topps i «Ballando con le Stelle». Her avbildet tidligere i det italienske danseprogrammet. Foto: Maurizio D'Avanzo / IPA / IPA Milestone

Lasse Løkke Matberg sier han er stolt og fornøyd over egen innsats i programmet. Men han er enda stoltere på vegne av dansepartneren.

– Hun er jo profesjonell danser, og dette betyr så mye for henne. Jeg snakket med henne i stad, hun har ikke sovet i natt, og er helt «over the moon». Det er vanskelig å sette ord på dette. Jeg sitter og smiler inne i meg, men så ser jeg ned på den forbaska hånden jeg skadet, også vet jeg at det sitter paparazzier utenfor og venter på meg, for de fant ut hvor jeg bodde her om dagen, sier han.

Pågående, men hyggelige

– Jeg har ikke hatt tid til å lese gjennom gratulasjonsmeldingene, men jeg var så heldig å ha faren min med meg i salen i går. Det var ekstra gøy å gjøre stas på han og bli lest opp som vinner. Han satt i salen med norske flagg og var helt i ekstase, sier Matberg.

Nå venter trolig en operasjon i Italia for Matberg, før han reiser tilbake til Norge.

– Planen var egentlig å komme tilbake på jobb allerede etter helgen, sier Matberg, som til daglig jobber i Sjøforsvaret i Stavanger.

Han sier han merker at populariteten hans har økt i takt med deltakelsen i programmet:

– Ettersom ukene har gått, har flere fått med seg at jeg har vært deltager i «Ballando con le Stelle». Før finalen satt jeg på kafé, da kom det bort noen som ville ta selfie og få autograf, de gratulerte meg og ønsket lykke til. Plutselig kommer det tre damer bort. De har kjøpt en flaske prosecco, sixpack med øl og frukt, fordi de ville gi meg en gave og ønske lykke til. Jeg tenkte bare: Wow, det er nesten for mye altså. Så fansen er pågående, men på en hyggelig måte, sier han.

les også Instagram-Lasse: Blir forfulgt av kvinner

Muligheter for norsk tv

«Hele Norges viking» ser ikke bort ifra at han dukker opp i noen norske programmer, konkurranser eller reality i fremtiden.

– Ja, hvorfor ikke. Jeg har sittet, litt med vilje, stille i båten. Jeg har jo bare vært en «influenser» på sosiale medier. Men sammen med managementet mitt la jeg en plan for 2019, og at jeg skulle bli litt mer aktiv på tv-fronten. Vi gikk all in på «Ballando con le Stelle», og det bar frukter i aller høyeste grad. Så kanskje det åpner seg noe nå, sier Lasse Løkke Matberg.

Han påpeker at det nå kommer en del forespørsler i Italia.

– Men jeg må ærlig innrømme at det er digg å snakke norsk når man intervjues, og ikke måtte prøve seg på dårlig engelsk. Så kanskje vi får prøve på norsk tv da.

Og på spørsmål om han kunne tenke seg å delta i den norske «Skal vi danse» svarer han med et smil:

– Ja, kanskje det. Nå har jeg jo forhåpentligvis gjort meg bemerket positivt, så de må bare ta kontakt de, hvis de er interessert.

Publisert: 01.06.19 kl. 18:08