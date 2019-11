OMGITT AV STJERNER: Durek Verrett, her på vei inn til «God morgen Norge»-studioet på Aker brygge i mai. Foto: Frode Hansen/ VG

Dette er Durek Verretts Hollywood-nettverk

Pressen har kalt ham «Hollywoods favorittguru», «Los Angeles’ favoritt-«åndeguide»» og «Hollywoods favoritt-sjaman». VG har tatt en titt på hvilke kjendiser som dukker opp i Durek Verretts sosiale medier-strøm.

Til en artikkel i britiske Daily Mail i slutten av mai, sa Verrett dette om sine kjendisklienter: «De er ikke kjendiser for meg, de er bare vennene mine. Mitt forhold til dem er ikke noe annerledes enn forholdet til andre. Folk sier alltid «Du er kjendis-sjamanen», men det får meg til å brekke meg. Jeg er folkets sjaman.»

Ifølge prisoversikten på Verretts hjemmeside, varierer prisene for en time med ham mellom 350 og 2000 dollar, altså mellom 3200 og 18.300 kroner. Det er dyrest om avtalen krever reise.

Det står opplyst at en privat time med Verrett koster 1000 dollar - rundt 9160 kroner, men at de opererer med en glidende prisskala justert etter inntekt. De stoler på at klientene selv velger riktig sum.

PAR: Verrett med prinsesse Märtha Louise og hans niese og manager Alexandria Alava etter en workshop de holdt sammen i København i mai. Foto: Gøran Bohlin/VG

I en livsstilspalte i The Telegraph i mai, beskrives han som «Los Angeles’ favoritt-«åndegeuide»». The Times serverer i juli tittelen: «Hvordan Hollywoods favorittguru falt for en norsk kongelig» på forsiden og skriver innledningsvis at han er «Hollywoods mest etterspurte spirituelle guru», mens the Mail on Sundays You Magazine 27. oktober omtaler ham som «Hollywoods favoritt-sjaman».

VG har gjort flere forsøk på å kontakte journalistene som skrev disse sakene og spørre dem hva de baserer disse beskrivelsene på. Mens Eve Barlow som skrev for The Times svarer at hun ikke har tid til å svare til denne saken, har vi ikke mottatt noe svar fra Anna Maxted som skrev i The Telegraph eller You Magazine/Daily Mails Elizabeth Day.

Maxted skrev om Verrett i Telegraph også i 2017, da hun refererte til ham som «A-kjendisenes førstevalg blant åndelige veiledere».

Nettverkscoach og foredragsholder Karen Marie Gunnerud påpeker at et nettverk av influensere og kjendiser vil påvirke både hvordan folk oppfatter deg, og hvor mange du kan nå ut til med budskapet ditt.

– Det kan derfor være «big business» å ha kjente personer i nettverket sitt. Det at en kjendis vi andre ser opp til går god for deg, fører ofte til at vi også blir nysgjerrige på hvem du er og hva du har å si, at vi lettere stoler på det du gjør og derfor lettere kjøper produktene dine, sier hun til VG.

Gunnerud bruker sitt eget nettverk som eksempel på fordelen ved å assosieres med et kjent navn som målgruppen din liker.

– De aller fleste foredragene mine blir booket fordi navnet mitt har blitt nevnt ved at noen har sett det før og anbefalt det videre. Dureks nettverk, og publisiteten han får via dette, vil åpenbart kunne nå oss og påvirke oss i større grad, enn han kunne oppnådd på egenhånd. Hvor mange i Norge hadde egentlig brydd seg om hvem han var og hva han mente, hvis han ikke var kjæreste med Märtha, for eksempel?I USA, derimot, har nok resten av nettverket hans i Hollywood mye mer å si, enn det at han er kjæreste med Märtha. Dette fordi hun ikke er en like prominent figur der, som hun er her hjemme, mener Karen Marie Gunnerud.

Verretts kobling til Gwyneth Paltrow er nok den mest kjente. Han er også intervjuet og har skrevet flere innlegg på nettsidene til hennes alternative livsstilsselskap, Goop. Hun anbefaler også hans mye omtalte bok på sin Instagram-konto med 6,6 millioner følgere. 15. juli deler prinsesse Märtha Louise en selfie med Hollywoodstjernen stedmerket The Hamptons utenfor New York.

På Verretts egen Instagram-konto deler han de første selfiene med Paltrow 11. mai 2016. Han kaller henne «søster» og «venn» med emneknaggene #soul #powerful #goddess og skriver at bildene er tatt hjemme hos Gwyneth i Los Angeles.

Verrett deler også flere bilder av Paltrow med sønnen Moses og ektemannen hennes Brad Falchuk. I april deler han et bilde der også flere av hans familiemedlemmer er med, og skriver «Familietid betyr alt for meg. Det er der jeg kan føle meg sårbar og trygg og snakke om alt og ingenting med dem jeg elsker. Takk til min vakre sjelesøster @gwynethpaltrow og åndebror @bradfalchuk for en herlig kveld.»

8. september 2016 stiller Paltrow også opp for hans «Eyes of Love»-kampanje.

Verrett har en egen Instagram-profil som heter @eyesoflove_8, der folk sender inn videoer av at de ser inn i kameraet og filmer seg selv mens de sier kjærlige ord inni seg. Formålet er å spre kjærlighet. Kontoen har 168 innlegg og 13.500 følgere.

Foruten Paltrow, har også skuespiller Kelly Rutherford, country-sanger LeAnn Rimes, «Vampire Diaries»-skuespiller Nina Dobrev, Smashing Pumpkins-trommeslager Jimmy Chamberlin, Tori Spellings lifecoach-bror Randy Spelling, «CSI: NY»-skuespiller Hill Harper og den svenske artisten Ellinor «Elliphant» Olovsdotter bidratt.

Flere av disse dukker også opp gjentatte ganger på Verretts hovedprofil på Instagram, @shamandurek. Der har han nær 4000 innlegg og 142.000 følgere.

Artisten Elliphant er delt mange ganger siden april 2016. Verrett deler bilder av de to sammen i Sverige og også Olovsdotter i USA. Han inkluderer ofte emneknaggen #pusspuss i innlegg med Elliphant.

I 2016 dukker også countryartisten LeAnn Rimes, som Verrett omtaler som «min sjelfulle kjære venn», opp to ganger. Foruten en andreplass på VG-lista med «Can’t Fight the Moonlight» i 2000, og flere singel- og albumplasseringer, er Rimes kjent for skuespillerinnsatsen i «Coyote Ugly». Hun har også en blogg, Soul of EverLe, hvor hun blant annet deler oppskrifter og skriver om åndelighet.

I 2016 legger han også ut bilde av skuespiller Selma Blair og sønnen, til en tekst om hvor viktig båndet mellom mor og sønn er. Han skriver at han elsker og beundrer vennens kjærlighet til sønnen.

Blair begynte tidlig som skuespiller, og fikk sitt store gjennombrudd med «Cruel Intentions» mot Sarah Michelle Gellar i 1999 etterfulgt av «Lovlig blond» i 2001. Hun var også med i «Hellboy»-filmene, men er de siste årene mest kjent for å snakke åpent om sykdommen MS som hun lider av.

Blair har selv delt et bilde av sønnen og Durek i mars 2018, hvor hun skriver «Velsigne denne dagen. Velsigne alle vi som ber for oss. Kjærlighet.»

I desember 2016 deler Verrett bilder av skuespillerne Elizabeth Berkley og Rebecca Gayheart, som han begge omtaler som venner. Mens Berkley ble ikonisk i rollen «Showgirls» i 1995, er Gayheart fremdeles kjent for rollen mot Jason Priestly i «Beverly Hills 90210».

Gayheart, som er gift med «Grey’s Antomy»-stjerne Eric Dane, dukket også opp på flere bilder tidligere det året, og har også latt seg avbilde med døtrene sammen med Durek.

En annen gjenganger fra 2016 fram til i dag, er skuespiller Kelly Rutherford, kjent fra «Melrose Place», «Gossip Girl» og nye «Dynasty». Hun har også delt flere bilder av Verrett på sin Instagram-profil med nær én million følgere. Rutherford har kalt Verrett «et vakkert menneske», mens han skriver at hun er «virkelig en stjerne på nattehimmelen».

I 2017 legger han ut flere bilder med Ricki Lake. Hun var vert for sitt eget talkshow i over et tiår fra 1993 og hadde en stor rolle i filmen «Hairspray» fra 1988.

Fra bildene ser det ut som Lake og Verrett har tilbragt tid sammen på Ibiza. Han omtaler også Lake som «kjære venn». Hun har delt minst tre bilder av Verrett på sin Instagram-profil og kaller ham en «vakker sjel».

Selma Blair, Ricki Lake, Kelly Rutherford og Verrett dukker også opp samlet på et bilde flere av dem har delt, der de kaller seg «Frokostklubben».

I fjor var det flere andre skuespillere som var å se på Verretts profil. Skuespiller og miljøverner Bonnie Wright, aller mest kjent for rollen som Ginny Weasley i «Harry Potter»-filmene, figurerer hyppig, enkelte ganger sammen med kollega Erin Moriarty, kjent fra superheltserien «The Boys». De to omtales også som venner av Verrett, og han kaller Wright «et kraftsenter som vet alt om å skaffe magien tilbake».

Skuespilleren Verrett deler bilder av med aller flest følgere, er Nina Dobrev. Hun er kjent for hovedrollen(e) i den populære TV-serien «The Vampire Diaries». På Instagram har hun 18,8 millioner følgere, og hun legger ut bilder med kjendiser som Zendaya, Jamie Fox, Sophie Turner, Ruby Rose, Emma Watson og Lady Gaga på sin Instagram.

I februar beskriver Verrett Dobrev som «min gode venn og aktivist», og i januar hedrer han bursdagen hennes ved å takke henne for all støtten da han mistet faren sin.

Omdømmeekspert og daglig leder i kommunikasjonsbyrået Something Good, Mai-Bente Paulsen, sier til VG at om man brander et produkt godt nok og får gode ambassadører, så kan det aller meste selges. I bransjen til Durek Verrett er det ikke bare viktig, men helt avgjørende, mener hun.

– Si meg hvem dine venner er og jeg skal fortelle deg hvem du er, sier et ordtak. Vi forteller noe om hvem vi er gjennom hva vi sier, gjør og hvordan vi kler oss. Men ikke minst forteller vi noe gjennom hvem vi omgås. Durek mener nok først og fremst at han er en sjaman, men han er også en forretningsmann, sier Paulsen.

- Gwyneth Paltrow har jo selv vært under hardt press for produkter som lover mye og koster mye, men gir relativt lite tilbake, sier Mai-Bente Paulsen.

Også norske Hollywood-kjendiser finnes i ringen rundt Duke Verrett, via forholdet til prinsesse Märtha Louise. I midten av oktober hadde paret besøk av Stargate-produsenten Mikkel S.Eriksen og hans kone, Hege Fossum, og filmskaper Harald Zwart og hans kone, Veslemøy Zwart.

Stargate har skrevet og produsert flere listetopper på Billboard for blant andre Beyoncé, Rihanna og Ne-Yo, mens Harald Zwart har hatt stor suksess som regissør for filmer som «The Karate Kid», «Agent Cody Banks» og «One Night At McCool’s».

Kanskje ikke uventet, legger Duke Verrett også ut bilder av Gwyneth Paltrows venn og samarbeidspartner, trener-guruen Tracy Anderson. Hun stiller opp på video og anbefaler hjemmesiden hans, og begge har delt samme bilde fra etter en middag i New York.

Andre som dukker opp bare én gang på Verretts Instagram-profil i ulike anledninger, er for eksempel artist Erykah Badu, skuespiller Antonio Banderas, skuespiller James van der Beek og kona, skuespiller Thandie Newton, tidligere ambassadør Nicole Avant og Netflixsjef-ektemannen Anthony Sarandos Jr. Også den britiske skuespilleren Patsy Palmer figurerer på et bilde med Durek. På Instagram-profilen til Verretts niese og manager Alexandria Alava, har hun delt et bilde av Hollywood-skuespiller Gerard Butler på Verretts boklansering nylig.

